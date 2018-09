Berit Svendsen ferdig som administrerende direktør i Telenor

Berit Svendsen fratrer stillingen som administrerende direktør i Telenor Norge og Cluster Head for Skandinavia, melder Telenor.

Styret i Telenor Norge har utnevnt Petter-Børre Furberg som ny administrerende direktør. Samtidig er Kaaren Hilsen ansatt som ny administrerende direktør for Telenor Sverige. Morten Karlsen Sørby er utnevnt til fungerende Cluster Head for Skandinavia etter Svendsen, melder Telenor tirsdag morgen.

Berit Svendsen har vært administrerende direktør i Telenor Norge i sju år, og har hatt en tilleggsrolle som Cluster Head for Skandinavia siden mars 2017. I løpet av siste halvår har både styreleder Gunn Wærsted og konsernsjef Sigve Brekke hatt dialog med Svendsen om videre karriereutvikling og mulige nye ansvarsområder.

- Styret i Telenor er tilfreds med at konsernsjefen har fulgt opp styrets arbeid med utviklingen av interne etterfølgerkandidater. Nettopp fordi Berit gjennom syv år har ledet Telenor til gode resultater i Norge, er hun en av dem vi har ønsket å satse på for fremtiden, og jeg synes det er svært synd og trist at Berit har valgt å takke nei til de tilbud hun har fått om nye roller i Telenor. Jeg oppfatter at konsernsjefen har strukket seg langt for å etterkomme hennes ønsker, sier Telenors styrelder Gunn Wærsted blant annet i en pressemelding.

- Styret beklager sterkt den uro som har vært i den norske organisasjonen de siste ukene, og den belastning dette har medført for våre medarbeidere, sier Wærsted.

Rullering av roller

- Jeg har forsøkt å finne en god løsning tilpasset Berits egne ønsker, og samtidig sikre utvikling av kompetanse og erfaring både for henne og andre. Jeg har stor respekt og forståelse for at utenlandsoppdrag ikke alltid passer. Nettopp derfor har jeg prøvd å imøtekomme Berits ønsker og behov. Siden Berit selv har vist et stort engasjement for å arbeide videre med Skandinavia og jeg ønsket å beholde henne i konsernledelsen, var nettopp ett av tilbudene å fortsette som sjef for denne regionen og overta etter meg som styreleder i Telenor Norge, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

- Berit Svendsen har vært en markant lederskikkelse i Telenor i en årrekke, og hun har gjort en stor innsats for selskapet og oppnådd gode resultater. Jeg har virkelig ønsket å ha med Berit videre, samtidig som jeg har vært tydelig på at ledere i Telenor må være forberedt på å ta nye roller for å øke kompetansen og erfaringsbasen. Jeg er lei meg for at vi ikke har lykkes med å få Berit til å ta en av disse rollene, sier Brekke.

Partene har sammen blitt enig om en avtale som innebærer at Berit Svendsen fratrer sin stilling som CEO for Telenor Norge og Cluster Head for Skandinavia.

- Jeg forlater Telenor med en stolthet over å ha bidratt positivt til selskapets utvikling og vekst gjennom 30 år. Jeg har hatt gleden av å bli løftet opp og fram av fantastiske kolleger og medarbeidere. Sammen har vi tatt Telenor til nye høyder. Det har blitt lagt merke til også langt utenfor selskapet. Jeg ønsker alle venner og kolleger i Telenor lykke til videre. Nå skal jeg ta litt fri og nullstille meg før jeg helt sikkert gyver løs på nye, spennende oppgaver et annet sted, sier Berit Svendsen.

Nye ledere i Norge og Sverige

Petter-Børre Furberg har jobbet i Telenorkonsernet siden 1998 og har bred erfaring fra ulike virksomheter og områder i Telenor. Han har hatt en rekke ledende stillinger, som administrerende direktør for Telenors selskaper i Myanmar og Bangladesh, finansdirektør og markedsdirektør i dtac, Thailand, og leder for Finansielle Tjenester for Telenor Group, basert på Fornebu. I dag er han konserndirektør, Cluster Head for Emerging Asia og medlem av Telenors konsernledelse. Furberg startet sin Telenorkarriere hos finansavdelingen i Telenor International i Norge.

Petter-Børre Furberg er ny administrerende direktør for Telenor Norge. Her avbildet etter han ble utnevnt til midlertidig administrerende direktør i Telenors virksomhet i Bangladesh 01.11.2016.

- Petter-Børre Furberg har bred erfaring fra ulike lederroller i konsernet. Han har vært med på å lede etablerte organisasjoner, vært ansvarlig for å bygge opp et mobilselskap fra grunnen av og vært ansvarlig for utvikling av nye produktområder. Jeg er glad for at han har akseptert den krevende rollen som leder av Telenor Norge. I likhet med Berit er han en leder som skaper engasjement og entusiasme, og han er den rette personen for å ta over ledelsen av et selskap som både betyr mye for Telenor og for digitaliseringen av det norske samfunnet, sier Sigve Brekkei den samme pressemeldingen.

Bjørn Ivar Moen, leder for mobildivisjonen i Telenor Norge, vil fungere som administrerende direktør for Telenor Norge fra i dag og frem til Furberg tiltrer. Deretter vil han bli del av Telenor Norges lederteam.

Kaaren Hilsen var inntil 2017 finansdirektør i Telenor Sverige, og har jobbet for Telenor-selskaper både i Montenegro og Thailand. Hun kommer nå tilbake til Telenor fra stillingen som finansdirektør i Betsson AB.

- Kaaren Hilsen er en erfaren leder som kjenner Telenors virksomheter svært godt. Jeg er glad for at Kaaren kommer tilbake til Telenor etter en tid utenfor selskapet. Hennes brede internasjonale erfaring og evne til å skape resultater vil bidra til å styrke Telenor i det viktige svenske markedet, sier Sigve Brekke.

- Jeg er glad for at Morten Karlsen Sørby har akseptert å påta seg rollen som fungerende Cluster Head for Skandinavia og som styreleder i de tre skandinaviske forretningsenhetene det neste året. Få ledere er så velkjent med nordisk og skandinavisk samarbeid som ham og jeg har full tiltro til hans evne til å videreføre arbeidet med å skape synergier mellom disse tre markedene, sier Brekke.

Telenors konsernledelse vil etter endringene bestå av:

Sigve Brekke, konsernsjef Jørgen C. Arentz Rostrup, finansdirektør Cecilie Blydt Heuch, konserndirektør HR Anne Kvam, konserndirektør Corporate Affairs (tiltrer 1. oktober) Ruza Sabanovic, konserndirektør Teknologi Svein Henning Kirkeng, konserndirektør Produkt og Marked Morten Karlsen Sørby, konserndirektør, fungerende Cluster Head Skandinavia (i ett år) Petter-Børre Furberg, konserndirektør, Cluster Head for Emerging Asia (inntil tiltredelse som adm.dir i Telenor Norge) Albern Murty, konserndirektør, Cluster Head for Developed Asia og administrerende direktør, Digi.

