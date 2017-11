Bestemødre punger ut:  Barn og barnebarn får de dyreste julegavene

Eldre over 65 år, kvinner især, er de som planlegger å bruke mest på julegaver i år. Barn og barnebarn får de dyreste presangene.

Aldersgruppa over 65 år planlegger å bruke 7.300 kroner hver på presanger i år, mens aldersgruppene 55 til 64 år og 45 til 54 år skal bruke henholdsvis 6.400 og 6.600.

Den typiske småbarnsforeldregruppa fra 35 til 44 år skal bruke 5.400 kroner, mens de litt yngre, 25 til 34 år, bruker 4.700 kroner. De yngste voksne anslår 3.600 kroner. Tallene kommer fra en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for DNB.

– De godt voksne, over 65 år, er mest spandable, kvinner gir mer enn menn. Til sammen skal ett besteforeldrepar bruke totalt 3.462 kroner i snitt per barn og barnebarn. Dette betyr at jo flere barn og barnebarn du har jo større blir beløpet, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

Det kan bli mange gaver under treet.

Vil skjemme bort

Jo mer husstanden tjener, desto mer planlegger folk å bruke på barna sine. Men den sammenhengen er ikke der for besteforeldre. Det er faktisk besteforeldre med under middels eller middels inntekt som skal bruke mest penger per barnebarn.

– Kan det være at noen besteforeldre, og kanskje husstander med enslige besteforeldre, føler et press på å gi fine, dyre gaver eller frykter at de ikke gir like mye som andre?

– Det kan selvsagt være, men jeg tror rausheten henger sammen med at besteforeldrene ønsker å skjemme bort barnebarna litt, pluss at de har råd til det. Dette en gruppe som gjerne bidrar med litt ekstra spesielt hvis de har barn – eller barnebarn – i etableringsfasen, sier Sandmæl.

Full kontroll

Sandmæl minner om at mange eldre i Norge er på et sted i livet der de har muligheten for å gi litt ekstra og har tid til å planlegge for det.

– Selv om de ikke har så høy inntekt er nok sparebøssa tyngre og gjelda ofte nedbetalt, sier hun.

Flere tall fra undersøkelsen tyder på at de eldre vet hva de gjør, i særdeleshet gruppa over 65 år. Jo eldre folk blir, desto færre er det som sier at de panikkhandler gavene i siste liten. Få eldre bruker mer penger på gaver enn de egentlig hadde tenkt. Det er også færre blant de eldre enn blant andre som frykter skrapt konto i januar.

Kjøpepress

Sandmæl råder besteforeldre til å tenke litt gjennom hva de gir, heller enn å handle inn gave på gave for å nå en viss sluttsum.

– I dag drukner mange barn i gaver på julaften. Jeg har hørt om barn som ikke engang orker å pakke opp alle gavene sine, fordi det er så mye. Da fratar vi dem jo hele gleden. Så kanskje løsningen er færre gaver, kanskje dele opp beløpet slik at noe går til det de ønsker seg og annet til noe i fremtiden deres, sier Sandmæl.

Selv om de eldre tilsynelatende vet hva de gjør og har råd til det, føler de på kjøpepress og flere kunne ønsket seg en gavefri jul. Langt de fleste, hele to av tre fra 35 år og oppover, sier de opplever kjøpepress, uavhengig av husstandsinntekt og sivilstand. Disse gruppene er også de som i størst grad kunne tenkt seg en gavefri jul, over en tredel sier det.

(©NTB)

