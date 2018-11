Billetter til Michelle Obama-show lagt ut for nesten 800.000 kroner

Billetter til tidligere førstedame Michelle Obamas London-event til salgs for hundre ganger den offisielle verdien.

Flere dusin selgere har snappet opp billetter for å se Michelle Obama snakke i Royal Festival Hall.

Nå er de forsøkt solgt videre for over 789.000 kroner på det kontroversielle nettstedet Viagogo, hvor billetter på gjensalg tilbys til ofte høyere priser enn vanlig.

Les også: Arendalsuka jobbet med å få Michelle Obama på programmet

Kun minutter etter at telefonlinjene åpnet for salg av seter, hadde allerede det Sveits-baserte selskapet, billetter til salgs for 570 ganger normal pris, skriver The Guardian.

Mens eventbyrået Southbank Centre har satt prisen til mellom omtrent 330 kroner til nesten 1370 kroner, gikk den dyreste billetten på Viagogo på et øyeblikk for 789.970 kroner.

En talskvinne for eventbyrået skal ifølge The Guardian ha bedt Viagogo om å fjerne billettene sine for salg, men likevel var de ikke blitt fjernet torsdag ved lunsjtider.

- Vi er klar over at en liten andel billetter til dette arrangementet har dukket opp på tredjeparts gjensalgssider, sier talspersonen.

- Vi tar slike billettsalg virkelig på alvor og oppfordrer til at slike billetter ikke selges ved å fremme at dette er forbudt, fortsettes det.

Da Nettavisen sjekket nettsidene like før 19-tiden samme dag var billettene riktig nok fjernet. Viagogo har lagt ved en påskrift om at arrangementet igjen kommer «snart på salg».

Konsertsalen har plass til 2.700 personer, men arrangementet, som går av stabelen 3. desember, er allerede utsolgt på lovlig vis.

Les også: Hemmeligholder Barack Obamas Oslo-honorar

Mest sett siste uken