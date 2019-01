Biltema åpner seks nye varehus

Sjekk hvor de nye varehusene Biltema bygges.

Selskapet åpnet i Norge i 1983. Nå går etableringen raskere enn noen gang, og pengene renner inn i kassa for selskapet.

I fjor åpnet de fem nye varehus. I år skal de åpne seks nye.

Biltema har satt seg et hårete mål. Innen 2028 skal de ha 100 varehus i Norge.

I dag har de 64.

HÅRETE MÅL: Biltema-sjef Dag Bergby planlegger 100 Biltema-varehus i Norge innen 2028.

Her skal de åpne nye varehus

Mosjøen



Egersund



Steinkjer



Gol



Stavanger



– Vi åpner et helt nytt konseptvarehus med kafé på Vinstra og flytter inn i nye varehus på Mosjøen, i Egersund, i Steinkjer, på Gol og i Stavanger, sier Dag Bergby, konstituert daglig leder i Biltema.

Ønsker hjelp fra folk flest

Lederen av kjeden vil ha tips fra folk om hvor nye varehus bør ligge. Han minner om at de trenger godt med plass. Det må være godt med plass til både et stort lager, kafé, utstillinger og brede handlegater.

GIGA-VAREHUS: Biltema trenger mye plass. Her bygges det varehus på 7.500 kvadratmeter på Gjøvik.

De nye varehusene skal ta inn alle de 19.000 varene i sortimentet. Dermed skal varehusene være fra 5.500 kvadratmeter og oppover. De foretrekker å holde seg utenfor bykjernen, for å ha godt med parkeringsplasser.

– Jeg oppfordrer kommuner, bønder og eiendomsfolk til å tipse oss om hvor det kan være mulig å etablere Biltema-varehus. Vi ser etter godt synlige og trafikkerte plasser, og behovet vårt for å sette opp et konseptvarehus er 15-20 dekar, sier Bergby.

Møter motstand

Det er ikke alle som ønsker seg Biltema. De møter politisk motstand fra myndigheter som vil holde dem i bykjernen. Med store varehus passer ikke det for kjeden. – Enkelte fylkesmenn mener at vi skal holde til i mindre lokaler i kjøpesentre i bykjernen, og ikke i store varehus utenfor sentrum. Det ville fungert på 1980 tallet, men ikke i dag etter mange år med sortimentsglidning, sier Bergby. I dag selger vi alt fra kaffe til hydrauliske billøftere.Biltema oppgir i en pressemelding at problemer med reguleringsforhold har stoppet eller forsinket byggingen av flere varehus.

– Vi vet at kundene og de folkevalgte politikerne ønsker oss, og etableringene går som regel i orden når myndighetene har fått sett nærmere på saken, som for eksempel på Stord og i Egersund, sier Bergby.

Nye arbeidsplasser

Biltema ser frem til å ansette flere folk som skal bistå dem på de nye varehusene. Totalt sier Bergby det vil dreie seg om opp mot 100 nye arbeidsplasser i 2019, og han forsikrer om at det vil bli flere om salgene fortsetter å vokse.

– Vi har startet planleggingen av ansettelser på Vinstra og i Stavanger. Fremover vil nye varehus og økt omsetning kreve flere ansatte. Det kan dreie seg om opp mot 100 nye arbeidsplasser i 2019. Selger vi mer, kan vi ansette flere. Det er en positiv spiral, sier Dag Bergby i Biltema.