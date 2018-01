Bitcoin-bonanza gjør det nesten umulig å få tak i kraftige skjermkort

Norske butikker er tomme, kundene hamstrer.

Verdien på det som kan krype og gå av såkalte kryptovalutaer har skutt til himmels de siste månedene. Ledet an av Bitcoin har en rekke andre varianter virkelig fått vind i seilene.

For eksempel har den nest største varianten, Ethereum, omtrent firedoblet seg i verdi siden starten av desember - mens Ripple har seksdoblet seg.

Graver etter penger med kraftige datamaskiner



Kryptovalutaer fungerer i stor grad fungerer på samme måte: Hvem som helst kan være en del av nettverket som holder valutaen i live. Setter du datamaskinen din til disposisjon, er du med på å "grave" ut sine egne penger og verifisere transaksjoner. Dette gjøres ved å løse kompliserte matematiske utfordringer - hvorav navnet kryptovaluta.

Disse matematiske utfordringene løses mye raskere av prosessorer som er spesielt laget for å løse grafikkutfordringer og håndtering av komprimerte videostrømmer - altså prosessorene som sitter på datamaskinens skjermkort. Måten moderne grafikkprosessorer er laget på, gjør de ganske enkelt mange ganger raskere på denne helt spesifikke typen arbeidsoppgaver.

Slik kan en maskin med åtte skjermkort se ut.

Folk som er ute etter å tjene penger på kryptovaluta ønsker seg derfor kraftige - og ikke minst mange - skjermkort. Datamaskiner med 2,4, 6 og 8 skjermkort er ganske normalt til denne bruken - selv om skjermkortene er ganske dyre.

Flere ser at det er penger å tjene



Etter hvert som verdien på kryptovaluta har skutt til himmels, har stadig flere sett at det er verdt investeringen.

Å tjene penger på Bitcoin har etter hvert blitt mer eller mindre umulig for «vanlige» folk etter at det er investert enorme beløp i store serverparker og helt skreddersydd utstyr for å "grave" ut Bitcoin, men for stort sett alle andre varianter av kryptovaluta er det fortsatt mulig å henge med for vanlige folk.

Det finnes store serverparker som utelukkende benyttes til å grave Bitcoin. Investeringene er store, men verdiøkningen har gjort at viljen til å bruke penger har vært stor. Det er mye av årsaken til at strømforbruket til Bitcoin nå antas å ha gått forbi det totale strømforbruket til blant annet Ungarn og New Zealand.

Dette har nå skapt en situasjon der etterspørselen etter kraftige grafikkort er langt høyere enn etterspørselen. I USA meldes det nå at den største elektronikkjeden er helt tomme for de kraftigste skjermkortene, og at brukte skjermkort selges til langt over nypris på bruktmarkedet.

Lageret er tomt for alt av kraftige grafikkort hos Komplett.

Tomme hyller - kundene hamstrer



Samtidig gjør det det nærmest umulig for de "vanlige" kundene av kraftige skjermkort - de som bruker PC-en til spill - å få tak i kortene.

En titt på norske nettbutikker viser også at det er helt tomt for kraftige skjermkort. Norges største nettbutikk Komplett fører hele 44 produkter med den kraftigste grafikkbrikken fra Nvidia, og har ingen på lager - og bare tre produkter igjen av den nest kraftigste varianten.

- Det stemmer at kundene hamstrer de kraftige skjermkortene. Vi har ventelister, og så fort skjermkort kommer inn til lageret, går de rett ut til kundene, sier kommunikasjonsdirektør Ingebjørg Tollnes i Komplett til Nettavisen.

- På grunn av den store, globale etterspørselen som er, går også prisene opp. Produksjonen av skjermkort har økt, men etterspørselen er veldig stor, påpeker hun.

Den samme situasjonen ser man på de andre store nettbutikkene.

Børsverdien til himmels

Den kraftige etterspørselen etter skjermkort, har gjort store utslag for produsentene som har kunnet ta ut høyere priser.

Siden mai i fjor har aksjeprisen til skjermkortgiganten Nvidia økt fra 103 til 224 dollar.

Det betyr at selskapet nå er verdsatt til 136 milliarder dollar - langt over én billion norske kroner.

Det er ikke uten grunn at en sier at måten å bli millionær ved et gullrush, er å selge utstyr til dem som kommer ilende til for å lete etter gull.

Denne veksten har i stor grad blitt drevet frem av kryptovaluta, men selskapet har også i stadig større grad vist seg som en sentral premissleverandør for selvkjørende biler. De samarbeider blant annet med Tesla, Audi, Toyota, Volkswagen, Mercedes og Volvo.

