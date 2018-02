Bitcoin fortsetter å stupe - får ingen effekt av børsfall

Mer enn 2/3 av verdien på Bitcoin er borte siden toppen.

Hele bunnen i kryptovalutamarkedet ser ut til å falle ut. I løpet av det siste døgnet har verdien på Bitcoin falt fra 8000 til ca 6100 dollar - omtrent 24 prosent.

Med dette fallet er over 2/3 av totalverdien på den mest kjente kryptovalutaen borte siden toppen 17. desember, da den ble omsatt for over 19.800 dollar.

Fallet på kryptovaltua har nå sendt verdien tilbake til områdene før den kraftige oppgangen i desember.

Ethereum har falt noe mindre enn Bitcoin de siste dagene, men følger nå etter Bitcoin. Det siste døgnet er verdien barbert med nesten 29 prosent.

På det høyeste var den totale markedsverdien på Bitcoin rundt 300 milliarder dollar, mens den nå er like over 100 milliarder. I praksis betyr det at rundt 200 milliarder dollar er forduftet på halvannen måned - bortimot 1,6 billioner norske kroner.

En oversikt fra Coin Marked Cap viser at kun tre av de 100 største kryptovalutaene har falt med tosifret prosentmessing i løpet av det siste døgnet, de fleste i størrelsesorden 20-30 prosent.

Ble ikke noen gullstandard

Fallet i Bitcoin har skjedd både før og under det kraftige børsfallet som har foregått den siste uken.

De største tilhengerne av kryptovaltua har sett på løsningen som en garanti mot inflasjon og som en slags gullstandard opp mot andre investeringløsninger.

Tradisjonelt har verdien av gull økt når børsene har falt fordi det har vært ansett som en trygg havn. Gullprisen er markant opp de siste to månedene, og har ligget nær historisk høye nivåer den sisten tiden.

Når det er sagt er heller ikke prisen av gull upåvirket av børsfallet det siste døgnet. Gullprisen er ned rundt 6 prosent.

