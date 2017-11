Bjørkavåg blir sittende som NHST-sjef etter oppvaskmøte

Gunnar Bjørkavåg fortsetter i stillingen som konsernsjef i NHST Media Group etter et ekstraordinært styremøte i konsernet torsdag kveld.

I en uttalelse fra styret etter møtet torsdag heter det at styret nå nedsetter tre arbeidsutvalg som skal bidra til økt mangfold i NHST. Bjørkavåg selv skal delta i en styringsgruppe.

–Utvalgene skal rapportere til en styringsgruppe som ledes av styreleder Anette Olsen. Øvrige medlemmer er styremedlem Anne Britt Berentsen, konsernsjef Gunnar Bjørkavåg, DNs sjefredaktør Amund Djuve og en representant for de ansatte, heter det i uttalelsen ifølge DN.

Styreleder tok avstand

Ifølge avisen var et av hovedtemaene på sakslisten under møtet Bjørkavågs uttalelser om kjønnsbalanse i konsernledelsen. Det var knyttet en del spenning til møtet ettersom styreleder Anette Olsen hadde tatt avstand fra konsernsjefens kommentarer.

–På vegne av NHST tar jeg avstand fra uttalelsene fra Gunnar Bjørkavåg. De er ikke representative for den kulturen vi ønsker i konsernet. En moderne mediebedrift må rekruttere talenter og kompetente medarbeidere med ulik bakgrunn, skrev hun i en uttalelse onsdag.

I forkant av dette hadde også DNs sjefredaktør Amund Djuve og avisens politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim tatt avstand til det konsernsjefen sa.

IQ-test og padletur

Bjørkavågs kommentarer var et svar på en uttalelse fra VGs politiske redaktør Hanne Skartveit, som sa at en skjev kjønnsbalanse kan føre til en ensidig «gutta boys»-kultur i en konsernledelse.

Bakgrunnen var at DN hadde laget en oversikt over kvinneandelen i norske mediekonsern, der det kom fram at det er null kvinner og sju menn i konsernledelsen i NHST Media Group.

– Det er altfor generaliserende. Jeg er ingen gubbe, og jeg er en stolt mann. Jeg er klar til å utfordre henne når som helst på en iq-test eller padletur eller evne til gode formuleringer, sa Bjørkavåg til DN, som er en av avisene NHST eier.

