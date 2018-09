Bjørn Dæhlie selger hyttepalass på Trysil

Her er det plass til mange overnattingsgjester.

Vår tidligere skikonge og eiendomsinvestor Bjørn Dæhlie har torsdag lagt ut Trysil-hytta si for salg.

Prislappen er 12,9 millioner kroner.

Ti soverom og jacuzzi

Ifølge annonsen på Finn.no, har den hele ti soverom, seks bad, jacuzzi og «ski inn/ut».

Hytta har primærrom på 264 kvadratmeter, bruksareal på 281 kvadratmeter og et bruttoareal på 301 kvadratmeter.

Tomten er på 1844 kvadratmeter.

Bjørn Dæhlie er tidenes 3. mestvinnende vinterolympier.

- Bærer noe preg av slitasje

«Hytta ligger med kort avstand til Velkomstsenteret i Trysilfjellet,» heter det i annonsen.

Det vil trolig være behov for en oppgradering:

«Hytta har vært utleid i mange år og bærer noe preg av slitasje, men er velholdt.»

- Min første eiendomsinvestering

Dette var skilegendens aller første investering:

- Dette var faktisk min første eiendomsinvestering. Landslaget trente mye i området, og en lokal eiendomsaktør foreslo at jeg kunne bygge en utleiehytte. Det slo jeg til på, sa Bjørn Dæhlie til DN for to uker siden.

Mest solgt i Trysil og Ringsaker

Ifølge fersk statistikk fra SSB, topper Trysil og Ringsaker listen over antall solgte hytter i fireårsperioden med henholdsvis 1.400 og 1.300.

Men det er Hol i Hallingdal og Øyer i Gudbrandsdalen som har landets dyreste fjellhytter. Gjennomsnittsprisene lå på henholdsvis 3,0 og 2,8 millioner i perioden 2014-2017.

