Bjørn Kjos: - Ryanair-piloter står på venteliste for å begynne i Norwegian

Bjørn Kjos langer ut mot Ryanair og arbeidsbetingelsene deres. - Jeg håper Bjørn kan sende oss en flaske av det han drikker, svarer Ryanair-topp.

- Michael O'Leary er livredd for at Norwegian skal ta flere av pilotene hans. Vi har tatt over 200 piloter fra Ryanair det siste halvannet året og har en venteliste med Ryanair-piloter som vil jobbe hos oss, sier Bjørn Kjos, konsernsjef i Norwegian, til Nettavisen.

Michael O'Leary er toppsjef i Ryanair, Europas største lavkostflyselskap, og en av Norwegians tøffeste konkurrenter.

Kjos understreker at det ikke skal være en ulempe å ha Ryanair-bakgrunn når du kommer til Norwegian.

- Vi ser ikke på hvor folk kommer fra når vi henter inn piloter, vi ser på kvalifikasjoner. Er du flink fyr, så tar vi deg, sier Kjos.

- Ville kjøpe 20 prosent

Ifølge Kjos prøvde O’Leary i fjor også å kjøpe 20 prosent av Norwegian. Ifølge Nettavisens kilder skal dette har skjedd under et restaurantbesøk i London.

- Han mente det var interessant å kjøpe en andel i Norwegian, sier Kjos.

- Hvorfor det? For å kontrollere dere?

- Han ville klart det langt på vei med tjue prosent eierandel, sier Kjos, som sier at det var helt uinteressant å ha Ryanair som eier.

PÅ TUR: Bjørn Kjos på reise til til Tsjad med Norwegian og Unicef.

- Vi er et helt annet selskap enn Ryanair. Vi er riktignok lavkostselskap begge to , men der slutten likheten også, sier Kjos.

- Ulikt

Han mener Norwegian driver etter en helt annen modell enn Ryanair.

- Ryanair flyr på sekundære flyplasser hele tiden. Det gjør de i England, i Norge, i Belgia, i Frankrike. Det gjør nesten ikke vi. Du gidder ikke fly til en sekundærflyplass og betale ti ganger det det koster å fly for å komme inn til sentrum. Da kan det være billigere å fly til en sentral flyplass, sier Kjos.

- Men dere flyr jo også til sekundære flyplasser, som New York Stewart?

- I New York Stewart er du i byen på en time og femten minutter, det er 20-25 minutter lenger enn JFK og Newark, men også de ligger langt ute og du bruker dessuten mye mindre tid på å komme gjennom passkontrollen, sier Kjos.

Norwegian har dessuten satt opp egen busstransport fra Stewart til Manhattan som korresponderer med flygingene våre.

Harde utspill

O'Leary har flere ganger kommet med kraftige utspill mot Norwegian, senest i september i år. Da uttalte han at Norwegian tapte «heroiske mengder penger» og spådde nok en gang at selskapet ville gå konkurs i løpet av vinteren.

Kjos mener at O'Learys utspill kan delvis spores til pilotene som går fra Ryanair til den norske konkurrenten.

Dessuten tror Kjos det skyldes at Norwegians valg om å samarbeide med Easyjet om en såkalt feeder-avtale har sinnet i kok hos O'Leary. Denne avtalen lå lenge Ryanair an til å få.

- Vi kastet ut Ryanair og det likte han ikke. Dessuten prøver han på gjøre alt for å skyve fokuset vekk fra kanselleringen han gjør på streikene sine, sier han.

I sommer var nemlig Ryanair rammet av en rekke streiker, som førte til en lang rekke kanselleringer i sommertrafikken.

- Sånn han (O'Leary, red.anm.) driver på, vil han bli tatt innersvingen på av Wizzair. Wizzair har mye lavere kostnader. Han har så mye streiker og måten han driver på er ulovlig i de fleste land, sier Kjos.

- Ulovlig

Han viser til Ryanairs praksis med å ha medarbeidere ansatt i et irsk bemanningsselskap, slik at de får irske lønninger og irske arbeidskontrakter, uansett hvor de er basert. Ryanair har forsvart dette med at det holder kostnadene lave og man kan flytte ansette fra et sted til et annet.

- Skal du ha en base i et land og folk skal bo der, så må du betale skatter og avgifter dit og ikke et annet sted. Slik Ryanair holder på er ulovlig i de fleste land. Det er ingen andre som kan gjøre det, sier Kjos.

Norwegian har lokalt ansatte i flere verdensdeler og alle har faste ansettelser, lokale lønninger og tariffavtaler.

Ryanair: - Vi tror Norwegian vil gå konkurs

Intervjuet med Kjos er oversendt Ryanair. De sier at Kjos' påstander er feilaktige.

- Jeg håper Bjørn kan sende oss en flaske av det han drikker, fordi det ser ut til å være veldig bra saker, sier pressesjef i Ryanair, Robin Kiely, til Nettavisen.

AVFEILER. Pressesjef Robin Kiely i Ryanair avviser det Kjos sier.

Selskapet understreker at de følger alle arbeidsmiljølovene i EU og har lavere kostnader enn både Norwegian og Wizz Air.

- Ryanair la ikke inn noe bud for å kjøpe 20 prosent av Norwegian i fjor siden vi tror at Norwegian vil gå konkurs. Så sent som 20. august la selskapet frem et tap på 456 millioner euro og har ikke sikret drivstoffet med oljeprisen på 85 dollar fatet, skriver selskapet i en mail til Nettavisen.

Ryanair viser her til Norwegians irske datterselskap Norwegian Air International tapte 456 millioner euro, tilsvarende 4,3 milliarder kroner, i fjor. Så langt i år har imidlertid utviklingen vært mye bedre for Norwegian og datterselskapene. Norwegian tjente 300 millioner kroner i andre kvartal 2018.

