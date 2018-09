Bjørn Kjos håper han er ferdig som Norwegian-sjef innen tre år

Norwegian-sjefen (72) snakker ut om hvor lenge han blir sittende, hvordan blokkjedeteknologi vil forandre alt - og om straffgebyret han fikk av Ryanair.

10.000 METER OVER SAHARA-ØRKENEN (Nettavisen): - Du skal ikke sitte for lenge i en sånn jobb, og jeg har sittet for lenge, sier Bjørn Kjos (72) til Nettavisen.

Norwegian-sjefen sitter i et splitter nytt Boeing-fly med den endeløse Sahara-ørkenen under seg. Han har akkurat kommet hjem fra sin årlige Fyll et fly-tur i samarbeid med UNICEF, med Nettavisen på slep.

Kjos er nå inne i sitt 16. år som sjef for selskapet han startet opp i 2002 og som han har bygd opp til å bli Europas fjerde største lavprisselskap.

- Sitter på overtid

Men alt har en ende, selv for den spreke 72-årige gründeren. Dagen hvor Norwegian-sjefen endelig trer av, rykker ubønnhørlig nærmere.

- Jeg har sagt lenge at jeg sitter på overtid og det har ikke endret seg, sier Kjos.

Les også: Bjørn Kjos: - Jeg er langt på overtid som sjef

- Er du i jobben om fem år?

- Nei, det håper jeg inderlig ikke, sier Kjos.

- Om tre år da?

- Nei, det håper jeg heller ikke, sier flylegenden, som understreker at det er styrets jobb å finne en etterfølger.

FØLER AT HAN HAR SITTET LENGE: Bjørn Kjos trives fortsatt som Norwegian-sjef.

- Den prosessen er naturlig nok i gang. Vi har mange flinke personer i Norwegian. Vi er blitt veldig internasjonale, så kanskje man ser etter noen fra utlandet, sier Kjos.

Beste kandidat

- Men du får vel sitte så lenge du vil?

- Det er ikke snakk om hva du har lyst til eller ikke, det er snakk om hva som er best for selskapet. Du får spørre styret når de klarer å hoste opp en kandidat de liker, sier Kjos og ler.

Han understreker at han trives veldig godt i jobben sin.

- Jeg synes det er veldig gøy å være sjef i Norwegian og jeg har så mange flinke folk rundt meg. Ellers hadde jeg aldri kunne gjort den jobben jeg gjør.

En potensiell kandidat som etterfølger er Hurtigruten-sjef Daniel Skjeldam (43), som var med å starte Norwegian i 2002. Kjos har tidligere selv uttalt at datteren og Norwegian-pilot Anne Helene Kjos (35) også kunne gjøre jobben som Norwegian-sjef.

- Er det en person som er din personlige favoritt som etterfølger i sjefstolen?

- Nei, jeg har ikke en favoritt og jeg har ikke blandet meg opp i det. Dette er opp til styret, sier Kjos.

Styreleder Bjørn Kise sier forøvrig at de er godt igang med å arbeidet med å finne Norwegians neste toppsjef.

VURDERER MULIGE ETTERFØLGERE: Bjørn Kise er styreleder i Norwegian.

- Styret har satt i gang en prosess for å identifisere mulige etterfølgere til Bjørn. Vi har en plan, sier Kise til Nettavisen.

Se resten av intervjuet med Kise helt nederst i saken.

Spådd konkurs

Norwegian har satset ellevillt på langdistanseflyvninger de siste årene, og selskapet er nå en ledende aktør blant lavkostnadsselskapene som flyr over Atlanteren. Men oppstartskostnadene har vært høye. Etablering av nye baser samt rekruttering av nye piloter og kabinpersonale har kostet dyrt.

Les også: Ryanair-sjef Michael O’Leary påstår at Norwegian sliter økonomisk

Ryanairs toppsjef Michael O'Leary har dermed benyttet sjansen til å spå Norwegians konkurs. Det har skjedd i flere omganger, senest denne måneden. Kjos tar imidlertid de gjentatte dødsvarslene med knusende ro.

Les også: Ryanair-sjefen har varslet Norwegians død tre ganger: - Han har en agenda

SPÅR KONKURS: Ryanairs Michael O'Leary har flere ganger spådd at Norwegian går konkurs. Så langt har han ikke fått rett.

- Han må drive og surre rundt for seg selv. Slik har han holdt på siden 2002. Vi kastet ut Ryanair som samarbeidspartner til fordel for Easyjet i fjor og det likte han ikke. Dessuten prøver han å gjøre alt for å lede oppmerksomheten bort fra kanselleringene Ryanair må gjøre nå på grunn av streikene, sier Kjos.

Les også: Ryanair-ansatte varsler streik i seks land

Ble ilagt straffegebyr

Det er ikke uvanlig at Kjos flyr med andre selskaper enn Norwegian, men Ryanair er ikke blant dem.

- Jeg gidder ikke å bli loppa, sier Kjos, som forteller at sist han fløy med selskapet, ble han ilagt påtvunget ekstragebyr.

Det skjedde ettersom Norwegian-sjefen sjekket inn på flyplassen halvannen time før avgang. Ryanair krever nemlig at man sjekker inn senest to timer før avgang, og Kjos ble ilagt et straffegebyr på 1000 kroner.

- Sånne selskaper gidder jeg ikke fly med. Det er en filosofi som jeg ikke vil være del av. Har du kjøpt en billett og har sjekka inn halvannen time før take-off, så bør du ikke bli loppa. Det handler om normal folkeskikk. Jeg kommer aldri til å fly Ryanair igjen, sier Kjos.

Han understreker at han har sansen for mange andre av selskapene Norwegian konkurrer med.

BLE ILAGT BOT: Kjos måtte betale dyrt for å reise med Ryanair.

- Jeg synes Easyjet er veldig bra, Jetblue er veldig bra og British Airways.

- Hva gjør de bedre enn Ryanair?

- Du føler deg mer vel som passasjer. Du blir ikke bare stuet inn. De andre har en veldig annerledes måte å handle passasjerene på, sier han.

Synes IAG er flott

Et av selskapene Kjos har sansen for, British Airways (BA), har mulighet til å bli søsterselskap av Norwegian, ettersom BAs eierselskap IAG er interessert i å kjøpe Norwegian. Så langt har styret i Norwegian avslått to bud, men et salg av Kjos' livsverk er fortsatt en mulighet.

- Jeg er ikke involvert i det, det er styrets jobb, men vi har aldri sagt at vi er til salgs. Men skulle vi først selge, er IAG et flott selskap å selge til. Det er et ordentlig selskap, sier Kjos.

TROR PÅ BLOKKJEDE: Bjørn Kjos har allerede startet et selskap som skal se på mulighetene.

Han tror heller ikke det vil være de store endringene i Norwegian hvis IAG tar over.

- IAG har en filosofi med å drive selskapene de har kjøpt som uavhengige enheter, så jeg tror ikke det blir store endringer. Ruter i Norge og slikt blir i alle fall det samme, sier han.

Les også: IAG vil fortsatt kjøpe Norwegian, skriver E24

- Så ulovlig som det kan få blitt

Nylig ble det forøvrig kjent at Norwegians tidligere finansdirektør, Frode Foss, blir finansdirektør i Qatar Airways, som er største eier i IAG. Foss hadde ansvaret for finansene i Norwegian helt fra oppstarten i 2002 til han gikk av juni i fjor.

DNs børskommentator Thor Chr. Jensen mente dermed at ansettelsen var en krise for Kjos. Han sier at Foss kan bruke sin ekstremt dype kunnskap om Norwegian til å hjelpe IAG å presse frem et oppkjøp til en vesentlig lavere pris enn ellers.

Det avfeier Kjos.

- Jeg kan ikke se at den ansettelsen har noen betydning. IAG er et børsnotert selskap og de vil aldri la en enkelteier, som Qatar Airways, gå inn på den måten. Det ville være helt forbudt etter børsreglementet, sier Kjos.

- Men Foss vil jo kunne gi IAG gode råd på veien?

- Ja, det er klart, men at en enkeltaksjonær gjør en «due diligence» (en selskapsgjennomgang av et mulig oppkjøpsmål, red.anm.) på et selskap IAG vil kjøpe, ville vært helt utenkelig. Det er så ulovlig som det kan få blitt og Frode Foss er en ordentlig fyr. Han vil ikke gjøre det, sier Kjos.

Tror på blokkjede

Selv om Kjos for lengst har passert den vanlige pensjonsalderen, har han ikke sluttet å se fremover.

Tidligere i år ble det kjent at Kjos har startet opp Norwegian Block Exchange, som ser på mulighetene i teknologien bak kryptovaluta.

Selv tror 72-åringen at såkalt blokkjedeteknologi vil endre alt.

- Det er bare et tidsspørsel før man begynner å handle med digitale penger og da blir blokkjede helt avgjørende. Da kan du betale uten å gå gjennom en tredjemann. Kostnadene går ned i alt du gjør og det blir mye åpnere, sier Kjos.

REISER TIL AFRIKA: Norwegian fløy denne uken nødhjelp til Tsjad, i samarbeid med UNICEF, og Bjørn Kjos var selv med.

Tredjeparter

Han viser til at de fleste digitale overføringer nå i all hovedsak skjer gjennom en tredjepart, som Visa og American Express. Ved å bruke digitale penger, kan man hoppe over dette fordyrende mellomleddet.

- Alt vil bli billigere og enklere. Du vil ha bedre oversikt over pengene dine og de vil ikke flyte rundt hos tredjeparter, sier Kjos.

- Jeg tror utviklingen vil gå mye fortere enn mange tror. Jeg er sikker på at enkelte land vil gå over til digitale penger i løpet av et par år, og når det først skjer, vil raset komme, sier han.

Ingen innsjekk

Digitale penger eller e-penger er noe annet enn kryptovalutaer som Bitcoin, men vil være digitale penger utstedt av en sentralbank, og kan dermed sammenliknes direkte med vanlige fysiske penger. Sentralbanksjef Øystein Olsen sa til Nettavisen i februar at dette er noe Norges Bank vurderer å starte med, gjerne med utgangspunkt i blokkkjedeteknologi.

Les også: Norges Bank vurderer å utstede elektroniske kroner

Kjos tror også smartkontrakter, kontrakter som bruker blokkjedeteknologi til å gjøre interaksjon mellom to parter raskere og mer smertefritt, vil ha stor betydning for flybransjen.

- Det vil være mye greiere å reise. Jeg kan ikke tenke meg at du vil sjekke inn i fremtiden. Reise og bagasjehåndtering vil automatiseres og ansiktsgjenkjenning vil gjøre innsjekk overflødig. Det man gjør er å erstatte et femti år gammelt system med et moderne system, sier Kjos.

----

Kise ser etter mulige erstattere

Styreleder Bjørn Kise i Norwegian, en av Kjos' tetteste samarbeidspartnere og medeier i selskapet, sier at de er godt i gang med å finne en erstatter til Kjos.

- Vi har en oppegående gründer som administrerende direktør, og det er ikke hast med å bytte han ut nå. Men samtidig er det jo sånn at Bjørn er 72 år gammel. Derfor har styret satt i gang en prosess for å identifisere mulige etterfølgere, sier Kise.

Han sier at arbeidet har gått både på å finne kandidater som kan tre inn midlertidig på kort varsel, og en langsiktig løsning i sjefstolen.

-Vi har en plan både hvis en takstein mot all formodning skulle falle i hodet hans og en plan for en ny sjef på permanent basis når Bjørn går av, sier Kise.

- Så dere har identifisert folk som kan ta over for Kjos?

- Ja, det har vi og det er helt naturlig, og i tråd med hva man gjør i mange andre store selskaper og for andre stillinger enn Bjørns. Det gjelder både å bygge opp interne kandidater og se på eksterne, sier Kise.

- Kjos sier at han ikke håper han har jobben om tre år. Har dere et liknende tidsperspektiv?

- Jeg har ingen kommentar på tidsperspektivet, sier Kise.

Mest sett siste uken