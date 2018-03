Bjørnar Moxnes: - Dette er Rødts største seier

- Nok er nok - vi finner oss ikke i hva som helst fra en statsråd.

STORTINGET (Nettavisen): - Dette er Rødts største seier på Stortinget så langt, sier partileder Bjørnar Moxnes til Nettavisen etter at Sylvi Listhaug gikk av tirsdag.

Les: Frp fosser fram på fersk måling

Partiet Rødts leder Bjørnar Moxnes mener prosessen som ledet til justisminister Sylvi Listhaugs avgang, viser at den tause majoriteten har reist seg i Norge.

- Det er en seier for den tause majoritet, om at nok er nok. Vi finner oss ikke i hva som helst fra en statsråd som anklager de som er uenig med henne eller Frp, for å løpe terroristenes ærend. Det godtar vi ikke. Det får konsekvenser og det fikk det i dag. Derfor er det en seier for den tause majoritet, sier Moxnes.

Les: - Listhaug har levd med politibeskyttelse i to år

- Det at en maktpolitiker stilles til ansvar for det hun sier og gjør, det er slik det skal være. Vi kan ikke gjøre noe unntak for Listhaug, legger han til

- Hvordan opplever du det at mistillitsforslaget Rødt stilte fikk så mye oppmerksomhet?

- Det er klart dette er Rødts største seier på Stortinget så langt. Men det er primært en seier for flertallet i Norge som i for lang tid har latt de høyreradikale fått herse og holde på med angrep på svakerestilte grupper uten at de har møtt ordentlig motstand.

- Men med Listhaugs avgang, så er det et tidsskille i norsk politikk. Nå er det slutt på at disse høyreradikale får holde på, uten at de faktisk har fått reell motstand. Og det må også folk som Listhaug tåle: at folk er uenige og sier ifra om det, uten at man snakker om heksejakt og den slags tullball.

- Er dette en gledens dag for deg?

- Det er en viktig dag – viktig fordi en justisminister som fyrer opp under et livsfarlig hat – mot Arbeiderpartiet – mot venstresiden – ikke bare kan gjøre det uten at det får konsekvenser. Det er viktig på få satt ned foten for dette- og det er folk der ute innmari glad for, sier Moxnes til Nettavisen.

Les: Jensen om Listhaug-saken: - Et kraftig overspill fra opposisjonen

Frp frem - Rødt tilbake

Tirsdag kveld publiserte TV 2 en meningsmåling som viser at Frp nesten dobler oppslutningen fra tidlig i mars.

Fremskrittspartiet får 20,6 prosent oppslutning - fram 9,8 prosentpoeng på ny måling fra Kantar TNS.

På den samme målingen går Rødt tilbake 2,1 prosentpoeng og får en oppslutning på 1,7 prosent.

Les: Frp fosser fram på fersk måling

Mest sett siste uken