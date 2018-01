Black Friday ga shoppefall i desember

Black Friday gjorde at flere la julehandelen til november. Detaljhandelsindeksen falt 1,0 prosent fra november til desember.

Saken oppdateres.

Detaljhandelsindeksen til SSB har nå falt i fire av de fem siste månedene. Økonomer følger nøye med på tallene for tegn til at boligprisfallet smitter over på pengebruken til husholdningene.

Fallet skjer etter en oppgang på 2,1 prosent fra oktober til november. Dette tyder altså på en «Black Friday-effekt» der flere la julehandelen til november i stedet for desember.

SSB skriver at nedgangen ble særlig drevet av salg via netthandel og butikkhandel med elektronikk. Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler bidro også.

Det var imidlertid ikke all handel som falt. Dagligvarebutikkene, hvor det var full priskrig og kamp om julekundene, hadde økning i omsetningsvolumet. Det samme hadde butikker med salg av sportsutstyr.

