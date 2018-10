Blogger Kristin Gjelsvik får flengende kritikk av bobestyrer etter konkurs

Påpeker seks forhold hun mener er straffbare.

Bostyrer Eivor Grindstuen har avlevert sin sluttredegjørelse ett år etter konkursen i blogger Kristin Gjelsvik selskap Styleconnection, og kritikken er flengende, skriver e24.

Grindstuen peker på seks forhold hun mener er straffbare:



* Ulovlige uttak på i overkant 1,8 millioner kroner.

* I deler av perioden har ikke selskapet hatt egen skattetrekkskonto, eller ikke brukt denne.

* Opplysninger nødvendige for pliktig regnskapsrapportering for 2016 og 2017 er ikke bokført.

* Det er ikke sendt inn merverdirapport for 1. og 2. termin 2017.

* Manglende selvangivelse for 2016.

* Manglende årsregnskap for 2016.

- Konkursen viser hvor krevende det kan være å bygge noe nytt, og satsingen ble dessverre ikke som jeg håpet. Jeg beklager overfor de berørte kreditorene og de lojale kundene som støttet oss. Jeg er ikke enig i alle bostyrers konklusjoner, men tar rapporten til etterretning. Om dette får noen andre etterspill, vil tiden vise, uttaler Gjelsvik til avisen.

Gjelsvik, under navnet Styleconnection, lanserte i mai 2014 eget klesmerke med samme navn som bloggen sin - med nettbutikk og senere også fysisk butikk på Grünerløkka i Oslo i 2016.

Selskapet ble slått konkurs for et år siden. Da hadde selskapet en gjeld på 1,55 millioner kroner. Etter at boet var gjort opp, var det 15.000 kroner igjen å fordele på kreditorene.

- Det gjør skikkelig vondt, det må jeg bare innrømme. Jeg var jo så hinsides stolt da jeg lanserte dette klesmerket, men nå må jeg bare innse at det er over. StyleConnection som liksom var kommet for å bli. Kanskje en gang i fremtiden, uttalte hun da det ble kjent at klesmerket ble lagt ned.

Gjelsvik har fortsatt å blogge, nå under eget navn, etter konkursen.

