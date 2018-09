Blogger Sophie Elise Isachsen nærmer seg 10 millioner kroner i formue

Sophie Elise er i ferd med å bli virkelig rik.

Blogger Sophie Elise Isachsen (23), som er med i årets utgave av «Skal vi danse», er oppført med en formue på 7,5 millioner kroner i fjor, viser tallene Dagens næringsliv (DN) (krever abonenment) har fått fra kredittvurderingsselskapet Dun & Bradstreet. Året før var hennes formue to millioner kroner.

Isachsen er en av Norges største bloggere og hadde i fjoråret en inntekt på 2,5 millioner kroner. Isachsen opprettet sitt aksjeselskap i 2016, og i sitt andre driftsår omsatte hun for 4,8 millioner kroner, skriver DN.

Matblogger Trine Sandberg (53) (som sa opp jobben som jurist i 2015 for å satse for fullt på bloggen og kokebøker) hadde en inntekt på 2,5 millioner kroner, ifølge tall fra Dun & Bradstreet.

Caroline Berg Eriksen (31), tidligere kjent som «Fotballfrue», hadde i 2017 en alminnelig inntekt på 2,5 millioner kroner, opp 18 prosent fra året før. Hennes samlede formue står oppført som 1,3 millioner, mot 3,9 millioner i 2016, viser tallene fra kredittvurderingsselskapet.

Direktør for innovasjon i Nettavisen, Pål Nisja Wilhelmsen, forteller om at økt profesjonalitet i bransjen gir resultater.

– Nå ansetter bloggerne folk som drifter forretningssiden, og alle av en viss størrelse er fanget opp av et nettverk, som for eksempel United Influencers. Før solgte bloggerne kanskje en bannerannonse eller omtale i en innlegg, men nå er det komplette samarbeid der bloggeren inngår som en representant for merkevaren med kampanjer, deltagelse på arrangement og mer, sier Wilhelmsen til DN.

Til egen avis legger han til:

- Det er ikke uvanlig at dyktige forretningskvinner som driver eget selskap bygger seg opp en god formue.

Årets skattelister (for skatteåret 2017) offentligjøres i år ikke før 7. november kl. 07.00 ifølge Skatteetaten. Det er likevel mulig å kjøpe skattetall allerede nå fra kredittopplysningsbyråer som Dun & Bradstreet.

Formuestall gir ofte et skjevt bilde av reell formue. I mange tilfeller er ligningsformuen som fremkommer i skattelistene lavere, noen gang svært lavere, enn de virkelige verdiene. Lav ligningsverdi på boliger, hytter og fritidseiendommer er en av flere årsaker til dette (mange eiendeler i skattemeldingen verdsettes langt lavere enn omsetningsverdi). Svingninger i verdien på aksjer gir også utslag på formuetallet. Og eier man aksjer som i selskaper som ikke er notert på børsen, kan man teoretisk sitte på store verdier som ikke fremkommer i offisiell formue. Gjeld trekkes også fra før formuetallet vises.

