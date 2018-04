Blokkleiligheter falt mest i pris

Prisene på blokkleiligheter falt mest i bruktboligmarkedet det siste året. I Oslo og Bærum sank prisene med 7,7 prosent.

OSLO (Nettavisen): Den attraktive toromsleiligheten på 66 kvadratmeter i Askergata på Torshov ble solgt til prisantydning på 4,3 millioner kroner etter en visningsrunde der det dukket opp ti personer, men bare én la inn bud. Kvadratmeterprisen ble 65.000 kroner, litt under snittet for Torshov - 77.000 kroner per kvadratmeter.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er prisene på blokkleiligheter som har sunket mest det siste året, med 4,6 prosent. I Oslo og Bærum sank prisene på denne type leiligheter med 7,7 prosent siden 1. kvartal 2017. I de andre storbyene har prisnedgangen på blokkleiligheter vært på mellom 0,1 og 3,1 prosent.

- Tar lengre tid nå

Eiendomsmegler og partner Christian Wahl hos Aktiv Grünerløkka på Torshov bekrefter at markedet for blokkleiligheter i hovedstaden har kjølnet litt.

- Vi merker en markant endring fra før påske. Det som gikk fort unna da, tar lengre tid nå. Det er likevel veldig stor variasjon fra område til område og på type leiligheter, sier han til Nettavisen.

ROLIGERE MARKED: Denne Torshov-leiligheten på 66 kvadratmeter ble solgt for 4,3 millioner kroner. Det er prisene for blokkleiligheter som har sunket mest det siste året, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Mulig renteøkning skremmer

- Det at man nå har raslet litt med sablene om renteøkning, får også flere til og tenke seg om litt ekstra, sier Wahl.

I noen områder i Oslo hoper det seg nå opp med salgsklare leiligheter. På Grünerløkka selges det færre boliger enn det som legges ut, mens på Sagene Torshov selges det ut, ifølge megleren.

Størst rift om små og store

Wahl har vært eiendomsmegler i 17 år og har vært med på både opp- og nedturer.

- For to- og treroms leiligheter er konkurransen klart størst. Her er det kjøpers marked. Ettromsleilighetene er ofte de som trekker kvadratmeterprisen opp i et område. De kan gå for 90.000 kroner per kvadratmeter eller mer, mens store og fine leiligheter går høyt i pris, sier Wahl.

- Oppadgående hele veien

Wahls kollega Lars Berge, partner og eiendomsmegler i Aktiv Carl Berner, forteller om god fart i boligsalget i sitt område.

- Vi er ikke der vi var, men sammenlignet med hvordan det var på slutten av fjoråret, så har det vært oppadgående hele veien.

Berge forteller om godt besøkte visningsrunder og budrunder.

- Det går ikke lang tid fra boligene blir lagt ut, til de blir solgt, sier han.

En av boligene han har ute for salg nå er en treroms på Ola Narr. Prisantydning er 3,9 millioner kroner, totalpris med fellesgjeld er 4,2 millioner kroner. Det gir en kvadratmeterpris på 63.000 kroner for den 67 kvadratmeter store leiligheten i 1. etasje.

For hele landet viser prisindeksen at brukte boliger sank i pris med 1,1 prosent fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018.

Mest opp i Hedmark og Oppland

Sammenlignet med samme kvartal i fjor var det størst prisnedgang på bruktboliger i Oslo og Bærum med 4,9 prosent. Som nummer to kommer Agder og Rogaland utenom Stavanger med 2,1 prosent nedgang. Den største prisveksten finner vi i Hedmark og Oppland med 2,7 prosent, opplyser Statistisk sentralbyrå.

Fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år gikk prisen ned med 0,3 prosent for hele landet, opp 0,4 i Oslo og Bærum. Størst prisfall så langt i år er det Trøndelag utenom Trondheim som har. Der var sesongjusteringen minus 4,9 prosent.

