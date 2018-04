Norges Bondelag med store byggeplaner i Oslo sentrum

Se hvordan det kan bli i videoen over!

Eierne vil bygge et tårn med 30 etasjer og drivhus på taket i

Landbrukskvartalet på Grønland. Byantikvaren mener Grønland kirke vil

drukne ved siden av.

I Landbrukskvartalet på Grønland, der bøndene i sin tid leverte melk, planlegger eierne en storstilt forvandling. Norges Bondelag, som eier halvparten av kvartalet, skal utvikle eiendommen sammen med eiendomsutviklerne Aspelin Ramm og Vedal. De eier 25 prosent hver.

Tilsammen 275 boliger, butikker, kafeer, næring, barnehage og hotell er med i planforslaget som ble sendt inn til Plan- og bygningsetaten denne uken, skriver Aftenposten.

- Sammen med Schweigaards gate 34 AS og Vedal er vi i gang med utviklingen av det tradisjonsrike Landbrukskvartalet, der Fellesmeieriet lå i sin tid. Midt i de tradisjonsrike kvartalene i møtet mellom Grønland, Gamlebyen og den voksende «nye» byen rundt Oslo S og i Bjørvika er det mye energi! Meierieiendommen skal ha forskjellige funksjoner, slik at det kan leve døgnet rundt. Norges Bondelag og ulike virksomheter med tilknytning til landbruket skal fortsatt ha tilhold her. Reguleringsarbeidet startet i 2016 , og byggingen forventes å kunne starte i 2020, skriver Aspelin Ramm på sine nettsider.

- Dette er en sak som vekker følelser



Sverre Landmark, direktør for plan og samfunn i Aspelin Ramm er forberedt på diskusjon om høyhuset.

– Dette er en sak som vekker følelser. Kommuneplanen krever effektiv arealutnyttelse nær knutepunktet Oslo S, og vi skal skape et attraktivt område, påpeker Landmark overfor Aftenposten.

Byantikvaren ønsker maks 10 etasjer



Byantikvaren har allerede gjort det klart at den ikke ønsker at det bygges høyere enn maks 10 etasjer i Landbrukskvartalet.

– Landbrukskvartalet ligger i et av de eldre bymiljøene i byen. Et eldre sentralt ideal, som også preger Grønland, er å la det gjengse byggeriet danne et relativt rolig taklandskap. Samtidig får sentrale samfunnsbærende funksjoner heve seg opp over dette og prege bylandskapet, sier Hogne Langset, avdelingsleder hos Byantikvaren, til Aftenposten.

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) vil overfor Aftenposten ikke forskuttere den politiske behandlingen. Hun minner om at byrådet har en høyhusstrategi for Oslo med en makshøyde på 42 meter, men at enkeltprosjekter kan vurderes individuelt.

Fakta: Det nye Landbrukskvartalet

Fakta om Landbrukskvartalet:

* Kvartalet, som er 15 mål stort, avgrenses av Schweigaards gate, Platous gate og Hollendergata i Oslo sentrum.

* Historisk sett har det vært meieriproduksjon i området siden tidlig 1900-tall. I dag holder norske landbruksorganisasjoner til her.

* Kvartalet skal fornyes, og skal blant annet huse boliger, forretninger og kontorlokaler.

* Miljø-, klima- og energiforventninger:

– Minst ett av de nye byggene på området skal være en innovasjonspilot for ny energiteknologi og materialbruk i bygg.

– Det er estimert en reduksjon i netto energibehov på 2,6 GWh/år, samt en lokal energiproduksjon på 1,9 GWh/år, dvs. et samlet energiresultat på 4,5 GWh/år.

* Utbygger: Landbrukskvartalet Utvikling AS, som eies av Norges Bondelag, Aspelin Ramm Eiendom og Vedal Investor.

* Byggestart: tidligst i 2019.

Kilde: landbrukskvartalet.no

