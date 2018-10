Bobestyrer kaster kortene i PM: - Det er tøffe tider

Det er ikke lykkes å finne en ny eier til PM, som gikk konkurs tidligere denne måneden. Det betyr at de 270 ansatte etter alt å dømme mister jobben.

- Butikkene vil fortsatt være åpne i ukesvis, men nå selges varene bare ut for å realisere pantet. Det har ikke lyktes oss å finne en løsning for videreføring av driften, sier bobestyrer Håvard Wiker til Nettavisen.

PM Retail, kleskjeden med 51 butikker og 270 ansatte, gikk konkurs tidligere denne måneden.

Siden den gang har bobestyrer Wiker jobber for å finne en ny eier til selskapet, slik at driften kunne fortsette og de ansatte kunne beholde jobben sin.

Det har imidlertid ikke lykkes.

Tøffe tider

Onsdag kveld abandonerte Wiker boet i PM. Det betyr at han som bobestyrer opphever beslaget i konkursboet.

- Selv om det fortsatt er en mulighet til at det kommer en løsning for videre drift, men det ser ikke slik ut nå. Det går mot at butikkene blir stengt, og at de ansatte i PM ikke vil ha en jobb etter at salget er over, sier Wiker.

Han sier det er flere grunner til at det ikke lyktes å finne en ny eier til PM Retail.

- Hovedårsaken er at det er tøffe tider for detaljhandelen, så det gjorde det vanskelig å finne en ny investor. Samtidig var PM i en omstilling og det er ikke klokkeklart i hvilket segment selskapet og butikkene ligger i, sier Wiker.

Selges

Varene i PM selges nå ut slik at de med pant i selskapet skal få igjen noen av pengene sine. Et slik salg minsker samtidig verdien av boet for en potensiell kjøper. Det betyr at sjansen for at en hvit ridder skal komme inn og redde selskapet og deres ansatte nå er syltynn.

MANGE BUTIKKER: PM har 51 butikker over hele landet og 270 ansatte. Selskapet hadde en omsetning på 281 millioner kroner i fjor.

- Vi jobber fortsatt med muligheter, men det er ikke noen bud på bordet, så nå er vi inn i en annen fase. Driften som nå skjer, skjer i i regi av boet og det er ikke jeg som står ansvarlig for butikkene, sier han.

I 2012 kjøpte oppkjøpsfondet FSN capital selskapet og fikk inn tidligere Orkla-sjef Dag som styreleder. Utviklingen har imidlertid ikke vært slik de ventet eller håpet.

