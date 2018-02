Boligbygg-skandalen vokser: Gransker kjøp for 1,4 milliarder

Granskingen av skandalen utvides kraftig.

Granskningen etter Boligbygg-saken i Oslo som gjennomføres av Deloitte blir stadig utvidet. Nå omfatter den 500 leilighetskjøp for mer enn 1,4 milliarder kroner, melder Dagens Næringsliv.

- Alle Boligbyggs kjøp foretatt i perioden 2015–2017 omfattes av Deloittes granskning, sier Boligbyggs styreleder, Stig L. Bech til DN. Også kjøp gjort i det åpne markedet skal undersøkes.

Tidligere har det i stor grad vært fokusert på såkalte direktekjøp.

- Vi har et ønske om at når vi først gjennomfører en slik gransking, så skal vi være sikre på at vi får med oss alle sider av saken. Det er selvfølgelig også et kostnadsspørsmål som gjør seg gjeldende, men - dette er en alvorlig sak. I en slik situasjon må tryggheten for at vi gjør jobben fullstendig veie tyngst, også fordi granskingen vil være viktig når vi beslutter fremtidig strategi, sier Bech til Nettavisen.

Har betalt svært høye priser



Boligbygg-skandalen ble rullet opp etter at Nettavisen høsten 2017 publiserte en lang rekke artikler om Oslos boligkjøp, til dels langt over markedsverdi.

Utover sakene som har ført til to korrupsjonssiktelser hos Økokrim, er noen av de mer spesielle sakene kjøp av leiligheter som ikke har vært til salgs, samt andre salg på det åpne markedet.

Kan bli utsatt



Tidligere har det vært antydet at rapporten fra Deloitte skulle komme i mars, men dette blir nå trolig utsatt til våren.

– Omfanget av den dokumentasjon som skal gjennomgås er noe større enn først antatt. Dette gjelder først og fremst den skriftlige dokumentasjonen, sier Bech.

Skal undersøke om Oslo kommune har betalt for mye



Noen av spørsmålene granskerne skal prøve å få svar på er om Boligbygg har betalt overpris for leilighetene, om det har vært uheldige koblinger mellom Boligbygg-ansatte og selgere, om kommunens anbudsreglement er blitt fulgt og om Oslos politikere er blitt ført bak lyset.

Granskerne samarbeider med Økokrim, som har sin egen etterforskning på gang. Foreløpig er to personer siktet for grov korrupsjon.

