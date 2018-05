Nå koker det i boligmarkedet i Norge. Starten på året er den sterkeste på ti år. I Oslo ligger boligprisene an til å bli høyere enn rekordåret 2016.

Boligprisene steg 1,8 prosent i april, ifølge tall fra Eiendom Norge. Det er fjerde strake måned med oppgang i boligmarkedet.

Justert for sesongvariasjoner er prisene opp 0,9 prosent den siste måneden.

- Det er det sterkeste prisveksten i april på ti år, og alle de store byene har høy vekst, så det er en veldig sterk måned. Jeg tror vi nå kan fastslå at bolignedturen er over for denne gang, sier Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, på pressekonferansen.

Høyere enn i 2016

Prisveksten var størst i Bergen, med en oppgang på 2,8 prosent fra mars til april. I Oslo steg prisene med 2,4 prosent.

- Det er godt over den normale vekst i Oslo. Vi har så langt hatt åtte prosent nominell vekst i Oslo så langt i år, og vi må tilbake til 2009 for å finne bedre vekst, sier han.

Det betyr at veksten så langt i år er høyere enn i 2016, hvor boligprisene i Oslo steg hele 26 prosent i løpet av året.

- Men det er viktig å huske på at forholdene er forskjellige mellom 2016 og nå. Vi fikk en rentenedgang i mars 2016, og vi hadde hatt mange år med sterk befolkningsvekst bak oss på det tidspunktet. Nå kan du snu de indikatorene. Vi har lav befolkningsvekst, rentene skal opp og det er høy boligbygging, så vi venter ikke noe nytt 2016, sier Dreyer.

- Men boligprisene i Oslo er en berg- og dalbanen og det er vanskelig å forutse hvordan utviklingen går, sier han.

Sterk vekst

Boligprisene har steget hver måned i år etter en svak 2017, hvor vi så et kraftig fall, og boligprisene i dag er fortsatt 1 prosent under nivået for ett år siden.

-Men vi venter at årsveksten blir positiv innen veldig kort tid, sier Dreyer.

Antall solgte boliger i april 2018 var 8.072 som er 25 prosent flere enn i april 2017. Antall boliger lagt ut for salg i april 2018 var 9.506, som er 15 prosent flere enn i april 2017

