Bompengeregning på 60 kroner vokste til 5164 kroner

Skyhøye inkassosalærer og rettsgebyrer til staten gjør at en liten regning vokser til det ugjenkjennelige.

I slutten av mars i år kjørte en bilist over Svinesundbrua uten bombrikke i bilen. Et par måneder senere gjentas det samme, denne gang tur/retur på samme dag. Regningen for bompasseringen blir ikke betalt. Kravet øker fra 60 til 5164 kroner på få måneder, skriver NRK.

Inkassogebyrer og rettslige gebyrer sørger for at det opprinnelige beskjedne kravet vokser til 85-gangeren.

Slik vokser gebyret: 3 passeringer på Svinesund av 20 kroner = 60 kroner. Regningen betelaes ikke og fristen på betalingsoppfordring oversittes. De to kravene får dermed følgende tillegg, skriver NRK:

2 inkassosaker, hver med salær på 875 kroner = 1750 kroner

Salær til inkassoselskapet for å fremme utleggsbegjæring 1412,50 kroner

Gebyr til det offentlige for utleggsforretning (rettsgebyr) 1921 kroner

(i tillegg kommer renter ved forsinket betaling)

Fagdirektør i Forbrukerrådet Jorge Jensen reagerer:

- Inkassosalærene står ikke i forhold til de beløpene skyldneren skulle ha betalt. Det er noe riv ruskende galt med systemet, sier Jensen til NRK.

Inkassoloven er fra slutten av 1980-tallet, og regjeringen har varslet at en arbeidsgruppe skal gjennomgå dagens inkassolov. Arbeidsgruppen skal imidlertid ikke levere sin rapport før 1. januar 2020.

