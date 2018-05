Borettslag vant mot kommunen i høyesterettssak om festeavgift 

Nannestad kommune får ikke lov å skru opp festeavgiften i tråd med tomteverdien, fastslår Høyesterett.

Rådyrvegen borettslag gikk til retten etter at kommunen økte festeavgiften fra 1.737 kroner i året til 60.973 kroner i 2014. Etter å ha tapt både i tingretten og lagmannsretten, anket kommunen saken til Høyesterett. Men landets høyeste domstol forkastet anken.

Kjernen i striden er hvorvidt prisen for å leie tomta skal reguleres i tråd med økt tomteverdi eller økt pengeverdi. Det siste betyr at det er konsumprisindeksen som avgjør hvor mye høyere avgift kommunen kunne kreve. Dette gir en lavere avgift enn om tomteverdien legges til grunn.

Høyesterett behandlet saken i storkammer i april. Onsdag avsa de elleve dommerne en enstemmig dom, hvor det heter at det ikke finnes rettslig grunnlag for at Nannestad kommune kan oppregulere festeavgiften «utover det som følger av endringene i konsumprisindeksen».

Kommunen er dømt til å betale sakskostnader på 182.325 kroner.

Tomtefesteloven ble endret i 2015 slik at grunneier kan kreve en avgift på 2 prosent av tomteverdien, men med et tak. Høyesterettsdommen baserer seg på loven slik den var før endringen.



