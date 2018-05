Branntilløp i routere - Ice advarer sine kunder

Ice.no går nå ut med advarsel etter to tilfeller av branntilløp i batteriene i A1-routeren.

- Vi har nylig blitt gjort kjent med to tilfeller av branntilløp i batteriene i A1-routeren. I den forbindelse har vi kontaktet alle våre kunder med denne router-typen og bedt dem om å koble fra batteriet, som et føre var-tiltak, opplyser Ice på sin hjemmeside.

- Dette ble avdekket nylig, ved at vi fikk henvendelse fra en kunde. I 2016 hadde vi et lignende tilfelle hvor en uavhengig teknisk rapport konkluderte med at det ikke skyldtes en produksjonsfeil. Alle ice-routere er anskaffet i samsvar med gjeldende europeiske og norske lover og regler, skriver Ice på sin nettside.

Det er routere av denne typen det gjelder.

Selskapet opplyser at routeren fremdeles kan brukes med strømkabel etter at batteriet er koblet fra, uten at det vil ha betydning for routerens ytelse.

- Kunder med behov for å bruke routeren et sted uten tilgang til strøm kan fremdeles både lade og bruke batteriet. Men som med bruk av hjemmeelektronikk generelt, anbefaler vi ikke at batteriet står i routeren og lader kontinuerlig. Når batteriet ikke er i bruk ber vi deg derfor om å koble det fra, opplyser selskapet.

Du kan sjekke etiketten på baksiden av routeren, hvor det er tydelig angitt om det er en A1-router. - Vi har to versjoner, en med gammel og en med ny logo. Bortsett fra at routeren med ny logo har en mattere overflate er de identiske. Vår anbefaling om å koble fra batteriet når det ikke er i bruk gjelder derfor begge tilfeller, opplyser Ice.

Selskapet opplyser at du ikke kan bytte batteriet, det det ikke vil løse problemet. Selskapet vil heller ikke dekke en eventuell kostnad for å få fjernet batteriet. Samtidig opplyser Ice at kundene fremdeles både kan lade og bruke batteriet, men den klare anbefalingen er altså at batteriet ikke står i routeren og lader kontinuerlig - den samme anbefalingen som ved bruk av annen batteridrevet hjemmelektronikk.

Se hvordan du fjerner batteriet i videoen helt øverst!

