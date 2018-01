Brødboksen-gründer Arnulf Refsnes om Schibsted: - De ville kvitte seg med en konkurrent

Torsdag ble det kjent at Morgenlevering.no, eid av Schibsted og Amedia, kjøper restene av det konkursrammede selskapet Brødboksen.

I forkant av kjøpet, kritiserte Brødboksen-gründer Arnulf Refsnes Schibsted for å «ha rykte på seg om å gå inn i konkurser og så legge ned», skriver Dagens Næringsliv. På dette tidspunktet var det uklart hvorvidt det var Schibsted som skulle kjøpe konkursboet, eller om en investorgruppe tilknyttet Brødboksen skulle ta over.

– Hvis Schibsted er en av interessentene i budrunden, så vil det være for å kvitte seg med en konkurrent og sikre seg teknologien og kundelistene. I så fall vil jobben til 150–200 ansatte forsvinne. Jeg håper virkelig ikke at det skjer, uttalte Refsnes like før det ble kjent at Schibsted/Amedia tar over konkursboet.

Kjenner seg ikke igjen



Etter at kjøpet ble offisielt, vil ikke Refsnes utdype kritikken. Styreleder i Morgenlevering, Harald Jacobsen, sier til DN at han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen. Jacobsen er konserndirektør for Schibsted trykk og distribusjon.

- Schibsted har over lang tid dokumentert evne og vilje til å vokse sammen med gründere i mange ulike selskaper. Selv om Brødboksen har gjort det bra, har ikke selskapet hatt en bærekraftig modell over tid. Vi er opptatt av at tjenesten må være bærekraftig på lang sikt, sier Jacobsen.

Ikke reddet mange arbeidsplasser



Bostyrer Erik Sandtrø uttalte i en pressemelding torsdag at salgsprosessen har vært intens.

Han bekreftet samtidig at det er få av de tidligere ansatte i Brødboksen, som vil bli med videre.

- Dessverre lykkes det ikke å redde så mange av Brødboksens arbeidsplasser som vi hadde håpet på, idet minimum seks ansatte er sikret jobb videre. I tillegg vil kjøper vurdere løpende behov for ytterligere personell fra Brødboksen, sa Sandtrø.

