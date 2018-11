Brexitminister Dominic Raab trekker seg

Dominic Raab trekker seg som brexitminister i Storbritannia i protest mot utkastet til skilsmisseavtale som er forhandlet fram med EU.

«Jeg kan ikke med god samvittighet støtte vilkårene som er foreslått for vår avtale med EU», skriver Raab på Twitter.

Der har han også lagt ut en kopi av sitt oppsigelsesbrev til statsminister Theresa May.

Torsdag ble det også kjent at en statssekretær ved den britiske regjeringens Nord-Irland-kontor går av i protest mot den foreløpige brexit-avtalen.

Storbritannias statsminister Theresa May kunngjorde onsdag kveld at den britiske regjeringen har stilt seg bak et utkast til skilsmisseavtale med EU. Foto: Matt Dunham / AP / NTB scanpix

Avgangen var er den første etter at at statsminister Theresa May klarte å samle støtte i regjeringen til å gå videre med utkastet. Men nå har altså Raab også trukket seg.

Shailesh Vara sier ifølge Sky News at han går av fordi han ikke kan støtte utkastet til skilsmisseavtale mellom EU og Storbritannia.

EU holder ekstraordinært toppmøte søndag 25. november for å formalisere skilsmisseavtalen med Storbritannia, opplyser EUs president Donald Tusk.

Utkast til brexitavtale

EU og Storbritannia har forhandlet seg fram til et utkast til brexitavtale med detaljerte bestemmelser om skilsmissen.

Avtaleutkastet ble offentliggjort umiddelbart etter at Storbritannias statsminister Theresa May onsdag kveld kunngjorde at den britiske regjeringen hadde godkjent det.

Det er ikke en avtale om det framtidige forholdet som nå er lagt fram. Forhandlingene om det framtidige forholdet starter først når skilsmissen er et faktum.

Det forhandlerne derimot har diskutert seg fram til en avtale om, er vilkårene for selve skilsmissen.

Overgangsperiode

Storbritannia går ut av EU ved midnatt norsk tid den 29. mars neste år.

Etter det starter en overgangsperiode som i utgangspunktet skal vare i 21 måneder til den 31. desember 2020. I denne overgangsperioden skal det aller meste i praksis fortsette som før, som om Storbritannia fortsatt var med i EU, men uten at britene får være med i beslutningsprosessene.

Overgangsperioden skal gi Storbritannia tid til å forhandle fram nye avtaler med både EU og andre, deriblant Norge, før landet går ut av EU-systemet for fullt.

Borgeres rettigheter

Et annet hovedpunkt i avtalen er rettighetene til de rundt 3 millioner EU-borgerne som bor i Storbritannia, og de rundt 1 million britene som bor i andre EU-land.

Avtalen er ment å rettighetene til alle som flytter fra EU til Storbritannia eller fra Storbritannia til EU på lovlig vis før overgangsperioden utløper.

I avtalen presiseres det samtidig at også norske borgere skal sikres på samme måte. Betingelsen for dette er at Norge inngår en egen avtale med britene som speiler bestemmelsene i avtalen med EU.

Pengeoppgjør

Avtalen inneholder i tillegg et økonomisk oppgjør mellom EU og Storbritannia. Der har hovedprinsippet vært at britene skal betale sin rettmessige andel av alle budsjettforpliktelser de selv har vært med på å vedta.

Kilder på både britiske og europeisk side har tidligere anslått rammen for pengeoppgjøret til mellom 40 og 45 milliarder euro. Det er betydelig mindre enn hva EU opprinnelig krevde.

Løsning for irskegrensa

Det vanskeligste punktet i forhandlingene har vært ordningene for irskegrensa.

Av hensyn til fredsprosessen i Nord-Irland har det vært avgjørende for både EU og Storbritannia å nå fram til løsningen som sikrer at man slipper å innføre ny grensekontroll.

I avtaleutkastet kommer det fram at det langsiktige målet er å løse dette spørsmålet gjennom en framtidig frihandelsavtale.

Hvis en slik avtale ikke er klar innen juli 2020, vil EU og Storbritannia vurdere å forlenge den 21 måneder lange overgangsperioden etter brexit for å kjøpe seg mer tid.

Men hvis det fortsatt ikke fins noen løsning når denne overgangsperioden utløper, vil en reserveløsning slå inn.

Midlertidig tollunion

Reserveløsningen går da ut på at hele Storbritannia skal bli værende i en tollunion med EU inntil videre.

Samtidig skal Nord-Irland fortsette å følge de reglene i det indre marked som det er nødvendig å følge for å slippe å måtte kontrollere varer som krysser grensene.

EUs vilkår for å gå med på denne reserveløsningen har vært at britene samtidig må godta detaljerte regler for å sikre like konkurranseforhold. Det betyr blant annet at britene må rette seg etter konkurranseregler, regler om statsstøtte, miljøkrav og arbeidsmiljøregler som gjelder i EU.

Solberg: Viktig for Norge

Statsminister Erna Solberg (H) sa onsdag kveld at et ordnet brexit er viktig for Norge.

Hun viser til at utmeldingsavtalen også innebærer en overgangsperiode fram til desember 2020.

Fram til da er Storbritannia fortsatt omfattet av reglene og forpliktelsene som følger av medlemskap i EU og EØS.

– Vi vil dermed ikke merke noen endring i vår samhandel med landet. Dette er viktig fordi det gir forutsigbarhet for alle som bor og jobber, eller som handler med eller i Storbritannia. Det gir oss bedre tid til å få på plass gode rammer for det langsiktige forholdet mellom Norge og Storbritannia, sa statsministeren til NTB.

Fakta om brexit:

* 23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britiske velgere for å melde Storbritannia ut av EU.

* 13. mars 2017 ga Parlamentet statsminister Theresa May klarsignal til formelt å starte utmeldingsprosessen.

* 29. mars 2017 utløste Storbritannia EU-traktatens artikkel 50 om utmelding av EU, som legger opp til en to år lang forhandlingsprosess om vilkårene for utmelding og om rammeverket for det framtidige forholdet.

* 19. juni 2017 startet forhandlingene mellom EU og Storbritannia.

* EUs sjefforhandler Michel Barnier har anslått at selve avtaleteksten må være på plass i løpet av høsten 2018 for at EU og Storbritannia skal få ratifisert den i tide.

* 13. november 2018 bekreftet statsminister Theresa Mays kontor at det er oppnådd enighet om et utkast til avtaletekst mellom Storbritannia og EU.

* 14. november 2018 møttes den britiske regjeringen for å ta stilling til avtaleteksten. Etter et fem timer langt møte uttalte May at regjeringen stiller seg bak det 585 sider lange utkastet.

* EUs forhandlingsleder Michel Barnier kaller enigheten et avgjørende skritt. Det gjør også EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

* 15. november skal May orientere Underhuset i Parlamentet. Samme dag skal Juncker møte EU-president Donald Tusk.

* Avtaleteksten må godkjennes av både regjeringen og Parlamentet i London, samt av EUs ministerråd og EU-parlamentet, før den kan tre i kraft.

* 29. mars 2019 går Storbritannia ut av EU, med mindre partene enstemmig blir enige om en utsettelse.

