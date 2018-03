Britene vil innføre pant - Norske Tomra tar av på børsen

Stiger 10 prosent på børsen.

Det norske pantegiganten Tomra Systems stiger 10 prosent på børsen onsdag til sitt høyeste nivå på 17 år.

Oppgangen kommer etter at det onsdag morgen ble kjent av Storbritannia vil innføre et pantesystem for å redusere forsøplingen.

Tomra er verdens største panteselskap, og innføringen av pant på flasker i et så stort land som Storbritannia kan ikke sies å være noe annet enn fantastiske nyheter for selskapet.

STIGER: Tomra tar av på børsen onsdag. Selskapet er nå verdt 24 milliarder kroner, det meste på 17 år.

Omfattende

- Vi forstår det slik at det kan bli et nasjonalt system som inkluderer plast, aluminium og glass, ikke ulikt det som vi har i Norge. Det kan bli et ganske omfattende system, sier Elisabet Sandnes, IR-direktør i Tomra Systems til Nettavisen.

Hun understreker at det fortsatt er vanskelig å vite akkurat hva det vil bety for Tomra.

- Loven er ikke skrevet ennå, så det blir for tidlig å komme med noe god gjetning rundt det kommersielle bildet for oss, men vi følger dette tett og er veldig glad for å høre disse positive nyhetene, sier Sandnes.

Nest størst

Tyskland er Tomra største marked, med rundt 40.000 maskiner. Storbritannia, som har 66 millioner mennesker, kan bli nest størst hvis de innfører et likende system.

- Det er åpenbart et veldig attraktivt marked, men ingen pantesystemer er like, så vi kan ikke ta noe på forskudd. Dette avhenger av myndighetene og hvilken løsning de går for, sier Sandnes.

Bakgrunnen for innføringen er ønsket om å redusere forsøplingen.

- Det er ingen tvil om at plast er ødeleggende for livet i sjøen, det dreper delfiner, kveler skilpadder og ødelegger våre fineste områder. Det er helt nødvendig av vi handler nå for å takle denne trusselen og begrenser de millionene av flasker som hver dag ikke blir resirkulert, sier miljøminister Michael Gove i en pressemelding.

