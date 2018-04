Britisk medietilsyn skal granske russisk TV-stasjon

Det britiske medietilsynet skal granske uavhengigheten til den russiske TV-kanalen RT.

I en kunngjøring fra det britiske medietilsynet Ofcom heter det at de har åpnet sju nye granskinger av upartiskheten til nyhets- og dokumentarprogrammer i RT.

Granskingen er knyttet til programmer RT sendte i tiden etter at den russiske eksspionen Sergej Skripal og datteren Julia ble forsøkt drept med nervegift i Salisbury 4. mars.

– Siden hendelsen i Salisbury har vi registrert en betydelig økning i antallet RT-programmer som vi mener bør granskes for mulige brudd på Ofcoms regelverk for kringkasting, heter i kunngjøringen.

Avviser

RT, som finansieres over det russiske statsbudsjettet, gir et russisk perspektiv på nyheter fra Storbritannia og resten av verden og har til enhver tid rundt 3.400 seere i Storbritannia.

TV-stasjonen avviser at den er partisk og hevder å ha dekket Skripal-saken på samme måte som alle andre saker.

– Vår redaksjonelle tilnærming er ikke endret siden hendelsene i Salisbury og vi vil ta dette opp med Ofcom, heter det i en kunngjøring fra TV-stasjonen.

Hardporno

Ofcom kan bøtelegge eller trekke tilbake lisenser dersom mediebedrifter bryter konsesjonsvilkårene, noe som er høyst uvanlig.

– Tidligere saker der vi har besluttet å ta lisensen fra lisensholdere, har involvert kringkasting av hardporno, noe som utgjør en alvorlig risiko for barn, samt kringkasting av materiale som kan oppmuntre til terror, opplyser Ofcom.

Flere britiske parlamentarikere har tatt til orde for å forby RT å sende i Storbritannia, med henvisning til at kanalen er et russisk propagandaredskap og et talerør for president Vladimir Putin.

RT avviser kritikken og hevder å bli brukt som brikke i et politisk spill i Storbritannia. Kanalen advarer også britene mot å innskrenke pressefriheten.

