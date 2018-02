Børsen stuper i USA

Dow Jones har falt nærmere 700 poeng fredag.

NEW YORK (Nettavisen): Forrige gang Dow Jones-indeksen falt over 500 poeng på én dag var i juni 2016. Dette har altså ikke skjedd så lenge Donald Trump har vært president i USA.

Fredag falt den nærmere 700 poeng.

Nedgangen kommer til tross for at det ble offentliggjort sterke jobbtall i januar fredag morgen. Det ble skapt 200.000 nye arbeidsplasser i årets første måned. I tillegg opplyser arbeidsdepartementet at arbeidsledigheten holder seg på 4,1 prosent, som er det laveste siden 2000.

Samtidig steg lønningene i USA markant i januar, noe som skyldes at 18 delstater har besluttet å øke minstelønna.

Dette er angivelig hovedårsaken til at aksjemarkedet faller så kraftig fredag.

Økte lønninger fører til at markedet frykter at Federal Reserve setter opp styringsrenten raskere enn tidligere antatt, noe som igjen kan føre til inflasjon.

- Nøkkelen for markedet i dag er økning i styringsrenten, sier daglig leder Mike Baele i U.S. Bank Wealth Management til CNBC.

- Det gamle ordtaket «Bull-markeder dør ikke av alder, de dør av stigende renter» er sterkt gjeldende, mener Baele.

Dow Jones-indeksen falt 671,40 poeng fredag, eller 2,56 prosent, til 25.515,31 poeng.

Standard & Poor 500 sank 2,13 prosent eller 60,18 poeng til 2761,80 poeng, mens Nasdaq endte på 7240,95 poeng etter en minus på 144,92 poeng eller 1,96 poeng.

Dow Jones gikk ned 4,1 prosent i løpet av denne uka, mens S&P barberte 3,9 prosent. Dette er de største nedgangene over en uke siden januar 2016, altså på to år. Nasdaqs ukenedgang ble på 3,5 prosent, som er det største fallet siden februar 2016.

