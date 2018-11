Børsene har falt kraftig - hva skjer med pensjonen din?

Storebrand har kjøpt seg opp når børsene har falt.

Børsene verden over har falt betydelig de siste ukene, og Nettavisen kunne nylig fortelle at Oljefondet hadde tapt 300 milliarder kroner på tre uker.

Men det er flere enn oljefondet som har satt store mengder av pengene sine i verdens aksjer: De fleste som jobber i private bedrifter har pensjonsoppsparing som i stor grad er plassert i aksjer.

Tror børsfall kan slå negativt ut

Ifølge en ny undersøkelse fra Kantar TNS for Storebrand kommer det frem at halvparten av befolkningen tror at et børsfall vil kunne påvirke pensjonen deres negativt.

Den samme undersøkelsen viser at kun 32 prosent oppgir at de vet omtrent hvor mye penger som allerede er satt av til pensjonssparing fra arbeidsgiver.

Storebrand mener derimot at det er liten grunn til å være bekymret for børsfallet - i alle fall for den type fall vi har hatt nylig. Et fall på rundt fem prosent på Oslo Børs er historisk sett lite, og de mener at selv et langt større fall ikke ville påvirket de lange sparepengene i særlig grad over tid.

- For pensjonssparere med lang horisont er jojo-kurser som vi har sett de siste ukene veldig lite dramatisk. Vi anbefaler ikke småsparere å spekulere i timing av topper og bunner i aksjemarkedet. Børsverdiene stiger og synker hele tiden og dette kan ingen ikke forutse med sikkerhet. Selv om historien ikke er noen garantist for fremtidig avkastning, er det beste du kan gjøre faktisk å ha høy aksjeandel på pensjonssparingen din og sitte stille i båten, sier pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand til Nettavisen.

Det er til dels store svingninger på børsene, men den langsiktige trenden er historisk klar.

- Pensjon er lange sparepenger som fint tåler slike svingninger. Sparing i aksjefond er den spareformen som har høyest forventet avkastning, derfor anbefaler vi pensjonssparing med høy aksjeandel. Faktisk utgjør avkastningen inntil 2/3 av pensjonspengene dine. Dersom du velger et pensjonsfond med 80 prosent aksjer kan du forvente dobbelt så høy pensjon fra sparingen din enn om du velger 20 prosent aksjeandel.

Har brukt fallet til å kjøpe seg opp

Storebrand opplyser til Nettavisen at de har benyttet børsfallet som nylig har vært til å kjøpe seg opp i aksjer, fremfor å selge seg ut.

- I oktober har banker kunnet fortelle om paniske tilstander blant norske småsparere som solgte seg helt ut av aksjefond og sa opp langsiktige spareavtaler. Samtidig øker Storebrand aksjeandelene på sine fond, etter å ha solgt unna aksjer for 1,78 milliarder i sommer. Vi har gått fra såkalt normalvekt til overvekt i aksjer, opplyser pensjonsgiganten.

I et langsiktig perspektiv kan et slikt grep i nedgangstider føre til bedre avkastning for kundene.

Hva hvis du blir pensjonist når børsene stuper?

Ifølge Storebrand er det derimot mange som frykter at aksjemarkedet skal falle rett før de går ut i pensjon.

- Heldigvis er det bare en liten del av pengene dine som utbetales akkurat da, og mesteparten står der året etter og er med på oppturen, sier Haug.

Ifølge pensjonsøkonomen er det derimot lurt å gradvis redusere risikoen før en går av:

Slik anbefaler Storebrand å redusere aksjeandelen over tid.

- Det er lurt å redusere aksjeandelen etter hvert som utbetalingene kommer, noe standardiserte spareprofiler gjør automatisk for deg, påpeker han.

