Børsfest for DNB og Norwegian

Oslo Børs går rett til værs. Både Norwegian og DNB stiger kraftig.

Oslo Børs er opp hele 1,4 prosent torsdag, drevet av god stemning og oppgang hos DNB og Norwegian.

DNB la frem knalltall i første kvartal i år, hvor de tjente 5,7 milliarder kroner fra totalinntekter på 11,9 milliarder kroner.

Oppgangen var drevet av god utvikling i norsk økonomi.

- Vi er veldig fornøyde med resultatet og særlig at vi nærmer oss målet vårt for avkastning. Vi skal fortsette å utvikle de beste kundeopplevelsene for norske forbrukere. For å kunne levere på det er det også viktig at DNB er et attraktivt alternativ for investorene, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Les også: Knalltall for DNB

Norwegian-opptur

Norwegian stiger hele 10 prosent på børsen, selv om tallene de var frem var knallrøde. Selskapet økte driftskostnadene med 2,2 milliarder kroner, mens inntektene bare steg 1,7 milliarder.

Grunnen til oppturen er at flere har meldt interesse for Norwegian etter at IAG for to uker siden gjorde det klart at de vurderer å kjøpe flyselskapet til Kjos og co.

Les også: Kostnadssmell for Norwegian

- Spesielt etter at IAG-interessen ble kjent, har vi hatt flere forespørsler. Det er veldig profesjonelle og seriøse folk som har meldt sin interesse, sier Bjørn Kjos, konsernsjef i Norwegian, på selskapet kvartalspresentasjonen torsdag.

Les også: Flere er interessert i Norwegian - aksjen mot nye høyder

Ordknapp styreleder

Styreleder Bjørn Kise var svært tilbakeholden med å si noe om hva slags interessenter det var snakk om.

- Det er forskjellige typer som har henvendt seg, sier Kise til Nettavisen.

- Er Ryanair interessert?

- Jeg kan ikke uttale meg rundt konkrete henvendelser i det hele tatt, det skjønner du sikkert, sier Kise.

Norwegian har sett ned et utvalg som skal se på henvendelsene. Der sitter ikke Kjos, men til gjengjeld styreleder Kise.

- Er det noen andre interessenter som dere oppfatter som like aktuelle som IAG?

- Det kan jeg ikke uttale meg om.

- Hva tenker du om utsiktene for en budkrig?

- Det vet jeg ingenting om, sier Kise.

Mest sett siste uken