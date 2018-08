Børssmell for Salmar

Gustav Magnar Witzøe (25), Norges rikeste mann blir fattigere.

Salmar-aksjen faller på Oslo Børs etter at selskapet torsdag la frem tall som skuffet analytikerne.

Selskapets operasjonelle driftsresultat falt 10,6 prosent til 879 millioner kroner.

Det gjør at aksjen faller 3,5 prosent på Oslo Børs.

Spesielt ugunstige kontrakter trakk ned resultatet for laksekjempen.

- I dette kvartalet har om lag 45 prosent av volumet blitt solgt med en prisoppnåelse som har ligget lavere enn de rekordhøye spotprisene, sier Salmar-sjef Olav-Andreas Ervik i en melding.

Analytiker Tore Tønseth i Sparebank1 Markets er ikke imponert.

- Tallene for kvartalet er lavere enn hva vi ventet, skriver Tønseth som legger til at driftsresultatet lå sju prosent under hva deres forventninger.

Krymper

Børsnedturen gjør at formuen til Norges rikeste mann, Gustav Magnar Witzøe, krymper.

Wirtzøe kontrollerer indirekte litt under halvparten av Salmar, som er priset til 48 milliarder på børsen ved stengetid onsdag.

Med et fall på 3,5 prosent, blir formuen til 25-åringene 800 millioner kroner mindre.

Salmar har likevel hatt en eventylig fremgang det siste året og verdien av selskapet har fordoblet seg siden januar i år.

Arving

Witzøe arvet eierposten sin i 2013 fra faren, Gustav (65), som i sin tid startet Salmar. Witzøe junior gir sjelden intervjuer, men er aktiv på bildedelingstjenesten Instagram.

Ifølge skattelistene for 2016 var Witzøe Norges rikeste mann med en formue på 11 milliarder kroner, hvor nesten alt var var eierposten i Salmar.

Eierposten var verdt 10 milliarder kroner i april 2017, men har nå steget til 22,6 milliarder kroner idag.

