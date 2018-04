Børsoppgang i USA etter kuvending fra Trump

Forventninger om enorme overskudd i bankindustrien bidro også kraftig.

NEW YORK (Nettavisen): Bank of America steg over tre present, mens både JP Morgan Chase og Goldman Sachs økte med over 2,5 prosent i aksjekurs torsdag.

Stigningen kom ettersom markedet har forventninger om at banksektoren vil legge fram meget gode tall når resultatsesongen starter fredag.

JP Morgan Chase, Wells Fargo og Citigroup ventes alle å legge fram sine rapporter fredag morgen.

- Frykten for skuffende inntekter har lettet. Dette kvartalet har vi sett forventningene til inntektene øke, sier sjefsstrateg Michael Arone hos State Street Global Advisors til CNBC.

USAs president Donald Trump postet torsdag en melding på Twitter om at han aldri har sagt når et angrep på Syria vil komme. «Det kan komme svært snart eller ikke i det hele tatt», skrev Trump, før han la til at han etterlyser et «Takk, USA» for at Den islamske stat (IS) er presset vekk fra regionen.

Dette bidro også til å fjerne noe av uroen i aksjemarkedet, ifølge CNBC.

I tillegg melder The New York Times og andre medier her i USA at Trump nå plutselig har bedt sine økonomiske rådgivere om å kikke på muligheten for å slutte seg til TPP, altså den handelsavtalen mellom flere stillehavsland som USA trakk seg ut av umiddelbart etter at Trump overtok Det hvite hus.

Dette motiveres med at Trump ønsker å hjelpe amerikanske industrier som kan bli rammet av en eventuell handelskrig med Kina.

Torsdagens nyheter bidro til at Dow Jones steg med 293,60 poeng eller 1,21 prosent til 24.483,05 poeng. Standard & Poor 500 økte med 0,83 prosent eller 21,8 poeng til 2663,99 poeng, mens Nasdaq landet på 7140,25 poeng etter en pluss på 1,01 prosent eller 71,22 poeng.

