Børsverdier for over fire milliarder kroner barbert bort

Eiendom har de siste årene vokst kraftig på børsen, men i år har eiendomsaksjene stupt. Så langt er verdier for 4,6 milliarder kroner barbert bort.

Da 2017 gikk over i 2018 hadde de seks børsnoterte norske eiendomsselskapene en samlet verdi på cirka 49,7 milliarder kroner. Siden den gang har verdiene stupt og samlet har de samme selskapene i dag en verdi på 45,1 milliarder kroner, skriver Estate Nyheter.

Det betyr at eiendomsverdier for 4,6 eiendomsmilliarder er borte og utgjør et fall så langt i år på hele 9,2 prosent. Tilsvarende har hovedindeksen på Oslo Børs falt med 2,68 prosent. Eiendom har med andre ord gjort det betydelig dårligere enn hovedindeksen, skriver Estate Nyheter.

Disse trekker ned

Verst har det gått ut over gigantene på børs, Entra og Olav Thon Eiendomsselskap. Sistnevnte har så langt i år blitt hele 12,4 prosent mindre verd enn selskapet var ved nyttår. Det prises i dag til 15,1 milliarder kroner. Før fallet var dermed selskapet verd vel 17,2 milliarder kroner, noe som er et fall på 2,1 milliarder kroner.

Den samme utviklingen har man sett hos Entra. Selskapet blir i dag priset til cirka 19,6 milliarder kroner, noe som er 12,3 prosent mindre enn for vel tre måneder siden. Det betyr at selskapet i begynnelsen av januar hadde en markedsverdi på Oslo børs på 22,4 milliarder kroner. Selskapet er med andre ord 2,8 milliarder mindre verd enn det var ved starten av året.

Norwegian Property har også hatt en negativ utvikling, men ikke på linje med de store storebrødrene. Selskapet verdsettes i dag til cirka 5,6 milliarder kroner, noe som er 2,38 prosent lavere enn ved starten av året. Det betyr at selskapet i løpet av de siste månedene har blitt cirka 150 millioner kroner mindre verd. Samlet har de disse selskapene hatt en negativ verdiutvikling på over fem milliarder kroner, skriver Estate Nyheter.

Disse trekker opp

Heldigvis er det ikke alle som har hatt den samme negative utviklingen. Selvaag Bolig har nemlig, etter et betydelig fall i fjor høst, klatret fint opp igjen. Så langt i år har selskapet hatt en økt verdien med hele 11,8 prosent. Selskapet prises i dag til cirka 3,5 milliarder kroner, noe som betyr at det ved årsskiftet hadde en pris på cirka 3,1 milliarder kroner. På tre måneder har altså verdien til selskapet steget med 400 millioner kroner.

Også Solon Eiendom har hatt en fin utvikling så langt i år. Selskapet har steget med 12,17 prosent så langt i år og prises i dag til knappe 1,4 milliarder kroner. Ved årsskiftet var verdien rundt 1,2 milliarder kroner, noe som betyr en verdistigning på cirka 150 millioner kroner.

Når man oppsummerer ”ups and downs” har eiendomsselskapene på børsen hatt en samlet negativ verdiutviklings som summerer seg til cirka 4,6 milliarder kroner.

