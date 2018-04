Brudd i NRK-oppgjøret – mekleren rykker inn

Journalistene i NRK nådde ikke fram overfor Spekter, som forhandler for NRK, i årets lønnsoppgjør. Nå går oppgjøret til mekling.

NRK-journalistene ba om et tillegg for å utjevne noe av lønnsforskjellen opp til kollegaer i de andre store mediehusene i Norge. Spekters tilbud ville trolig bidratt til å øke forskjellene ytterligere, ifølge Norsk Journalistlag. Forhandlingene ble avsluttet 20. april. Partene kom sammen igjen fredag for å undersøke mulighetene for å fortsette.

– Medlemmene våre mener avstanden på 110.000 kroner mellom NRKs journalister og kollegene i de andre store mediehusene må reduseres. Vi så dermed ikke noen mulighet for å godta Spekters krav fordi denne forutsetningen vil trolig få motsatt effekt. Dermed er det nå brudd og det vil bli tatt kontakt med riksmekleren for å bli enig om en meklingsdato, sier Richard Aune, leder i Norsk Journalistlag i NRK.

Heller ikke LO Stat, som forhandler på vegne av Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Musikernes Fellesorganisasjon (MFO), klarte å få Spekter til å bevege seg i et fornyet forsøk fredag.

– NRK viser ikke forhandlingsvilje, da er mekling siste utvei, sier Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

Det er ikke satt noen dato ennå for meklingsstart. Fortsatt er faren for streik relativt teoretisk, men skulle meklingen ikke føre fram, «kan det bli svarte TV-skjermer og taust i radioen», som LO stat skriver i en pressemelding.

(©NTB)

Mest sett siste uken