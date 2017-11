Brudd i regjeringssamtalene kan gi nyvalg i Tyskland

Det kan gå mot nyvalg i Tyskland etter at forhandlingene mellom Angela Merkels CDU, søsterpartiet CSU, Fridemokratene og De grønne brøt sammen.

Dersom Fridemokratene ikke vender tilbake til forhandlingsbordet, har Merkel tre muligheter: Hun kan forsøke å overtale sosialdemokratene i SDP til å bli med i en storkoalisjon, noe partiet hittil har takket nei til, senest søndag kveld da nestleder Ralf Stegner slo fast at de foretrekker å være i opposisjon.

Merkel kan også danne en mindretallsregjering, noe Tyskland har liten tradisjon for. Som et tredje alternativ kan hun kaste kortene og be president Frank-Walter Steinmeier om å skrive ut nyvalg.

Hvilket alternativ hun velger, blir trolig klart i løpet av mandag.

– Det er en dag hvor vi skal tenke grundig igjennom hvordan vi beveger oss fremover i Tyskland, sa hun natt til mandag.

På overtid

Bruddet i regjeringsforhandlingene kom på overtid. CDU, CSU, Fridemokratene og De grønne hadde opprinnelig gitt seg selv frist til torsdag i forrige uke med å komme fram til enighet.

En ny frist kom og gikk fredag, og den siste fristen de hadde gitt seg selv, utløp søndag.

Fridemokratenes leder Christian Lindner begrunnet sent søndag kveld hvorfor partiet trakk seg fra videre forhandlinger.

– Det er bedre å ikke styre enn å styre på falsk grunnlag, sa han.

– Populistisk agitasjon

Reinhard Bütikofer fra De Grønne kritiserte Lindners beslutning og anklaget FDP for å ha valgt «en form for populistisk agitasjon i stedet for statlig ansvar».

CDU og CSU fikk til sammen 33 prosent av stemmene i valget i september og sikret seg med det 246 representanter i forbundsdagen. Dette var det dårligste var det dårligste resultatet for de to søsterpartiene siden 1949.

SPD fikk 20,5 prosent og ble nest størst med 153 representanter, mens høyrepopulistiske Alternativ for Tyskland (AfD (fikk 12,6 prosent og 93 representanter.

FDP fikk 80 representanter, Venstresosialistiske Die Linke 69 representanter og De grønne 67 representanter

(©NTB)

Mest sett siste uken