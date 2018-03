BYGGETRØBBEL: Prosjektet har ikke gått helt som planlagt for Tone Damli Aaberge (29) og samboeren Markus Foss (35). Her er de to i det de ankommer ankommer Costume Awards i januar. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

Bærum kommune må punge ut etter Tone Damlis boligbråk