Brussalget har falt med 12 millioner liter siden nyttår

Salget av brus i Norge har gått ned med 12 millioner liter hittil i år. Det er en nedgang på nesten 11 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Bryggeri- og drikkevareforeningens oversikt viser at salget av brus tilsatt sukker alene har gått ned med 12,48 prosent.

Foreningen mener at innføringen av den omstridte sukkeravgiften har store deler av skylden.

– Det er helt åpenbart at salgsnedgangen skyldes avgiften. Folk handler heller andre steder, sier Petter Nome i Bryggeri- og drikkevareforeningen til P4.

Hamstret

Også salget av sukkerfri brus har gått ned. Sukkeravgiften rammer også denne brustypen, og salget har falt med 8,52 prosent hittil i år. Salget av brus tilsatt fruktjuice har gått ned med hele 37,16 prosent.

Nome understreker at nedgangen ikke bare skyldes sukkeravgiften ettersom tallene viser at mange hamstret brus før nyttår med tanke på avgiften, og at brussalget derfor var uvanlig høyt i desember både til butikkene og til butikkenes kunder.

– Mange hamstret mye i forkant av avgiftsendringen. Så la oss trekke fra noen prosent på nedgangen, men at det er minimum 6 prosent salgsnedgang er nokså sikkert, sier Nome.

Salget av vann på flaske har økt med 4,37 prosent hittil i år.

Grensehandel

Petter Nome tror ikke at salget av brus nødvendigvis har gått ned totalt, og peker på grensehandelen. I fjor økte grensehandelen med 9 prosent, og både Hovedorganisasjonen Virke og NHO venter at grensehandelen har økt ytterligere når tallene fra første kvartal i år kommer.

– Jeg tror ikke folk handler mindre brus. Alt tyder på at helseeffekten av denne avgiften er negativ fordi folk hamstrer på nettet eller på grensen i stedet for å kjøpe normale mengder i Norge, sier Nome.

(©NTB)

Mest sett siste uken