Bryllupet til Harry og Meghan vil koste over 700 millioner kroner

Mens Storbritannia teller ned til bryllupet mellom prins Harry og Meghan Markle lørdag, har nettstedet Bridebook gjort et overslag på hvor mye bryllupet vil koste.

Cirka 100.000 mennesker vil møte opp for å se de rike og berømte på vei til og fra bryllupet i St George’s Chapel ved Windsor slott. Mottakelsen vil bli holdt i St. George’s Great Hall. Middagen vil bli holdt i et stort luksuriøst partytelt på området til Windsor.

600 gjester er invitert i bryllupet, pluss 200 ekstra til mottakelsen senere på ettermiddagen.

I tillegg vil 2640 mennesker få komme inn på området til Windsor slott, skriver Bridebook.

Alle beløpene er cirkatall i kroner. Bortsett fra sikkerheten, vil kostnadene bli dekket av verdier og inntekter som det britiske kongehuset råder over. Det britiske kongehuset får blant annet 900 millioner kroner over det britiske statsbudsjettet, skrive BBC.





Sikkerhet: 329 millioner



Sikkerhet er selvfølgelig en stor del av kostnaden, og er estimert til 329 millioner kroner. Det er på nivå med kostnadene under bryllupet til Prins WIlliam og Catherine Middleton i 2011.

MANGE MØTER OPP: Mange har allerede kommet til London for å følge bryllupet. Her ser du folkemengden utenfor Windson slott fredag 18. mai.

Det inkluderer et stort antall politi i gatene, snikskyttere på takene, og annen teknologi som skal beskytte mot blant annet droner.

Mottakelsen: 9 millioner



Partytelt, mat, drikke og servitører blir en betydelig kostnad. Bare champagnen alene vil beløpe seg til cirka 1,5 millioner kroner (en flaske champagne av typen Bollinger koster nærmere 900 kroner i følge CNN Money)

Drikke alene er estimert til cirka 2,1 millioner. Maten vil koste cirka 3,1 millioner kroner, inkludert lett mat til de over 2600 publikummerne som får komme inn på området.

Partyteltet og betaling for servitører kommer på sånn cirka 3,8 millioner kroner. Sum: 9 millioner kroner.





Bryllupskjolen: 3,3 millioner

Stylistene mener at det er summen som må til for at Meghan Markle skal stråle nok for anledningen. Dette inkluderer ikke bare bryllupskjolen, men også en ettermiddagskostyme hun kan ta på seg senere på kvelden.

Sminke, klær og smykker

Bryllupsringer: 66.000

Brudens klær: 88.000. Dette koster en skreddersydd Royal Air Force uniform. Harry vil også ha et andre kostyme til senere på kvelden.

Hår og sminke: 110.000. Meghans favoritt er Belgravia's Neville Hair & Beauty. Bridebook tror også at hun kan velge Hannah Martin som fikset Kate og Pippa Middeltons makeup.

Kjoler til kvinnelige forlovere (bridesmades): 55,000. Trolig vil tre av Meghans venninner følge henne som forlovere.

Barnekostymer: 180.000. Flere barn vil følge Harry og Meghan, og skal følgelig ha kostymer som matcher.

Musikk og underholdning

Underholdning: 600.000. Britisk luftforsvar vil underholde, og det blir fyrverkeri. Men disse pengene kommer trolig til å gå til de som skal underholde barna, slik at foreldre på bryllupet kan slappe av.

Musikk: 3,3 millioner. Vi vet ikke, men gitt vennekretsen til Harry og Meghan, vil Coldplay og Rihanna dukke opp. Spice Girls og Elton John er også hete navn.

Trompeter: Cirka 1 million. Forsvarsdepartementet har bestilt 20 sølvbelagte fanfare-trompeter. Stykkprisen er mellom 3.000 og 6.000 britiske pund.

Andre kostnader



Blomster: 1,2 millioner

Foto og video: 180.000

Bryllupskaken: 550.000

KOMMER UTENOM: Her er en trykksak brudeparet ikke betaler for. Et frimerke utgitt av det britiske postvesenet for å markere deres bryllup.

Bryllupsinvitasjon og annet trykt materiale: 220.000

Dekorasjon og produksjon: 1,4 millioner

Kirken: 2000

Bryllupsgaver: 33.000. Dette er små gaver som gjestene får som minne om bryllupet.

Toaletter: 380.000. Mange gjester krever mange toaletter, så her må det leies inn.

transport: 0,-. Her har kongehuset nok kjøretøy.

Bryllupsreisen: 1,3 millioner. Brudeparet kommer trolig til å ta med seg noen gode venner og reiserpå safari et sted i Afrika, eller til Sam Branson øy Neckar i Karibien.

