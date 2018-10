Budsjett-lekkasje: Vil bruke 25 millioner på høyere utdanning

Åpner pengesekken for studentene!

Mandag klokken 10 presenteres statsbudsjettet, men nå kan Nettavisen avdekke at å styrke kvaliteten på høyere utdanning er prioritert.

Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning styrkes med 25 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett for 2019.

Tidligere i høst innførte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) krav om pedagogisk kompetanse ved ansettelser eller opprykk i akademia.

Nå følger Nybø opp med å styrke bevilgningene til utdanningskvaliteten ved universiteter og høgskoler.

- Heve kvaliteten

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) er fornøyd med å kunne åpne pengesekken:

- Dette gjør vi for å heve kvaliteten på undervisningen som gis til studenter i høyere utdanning, og jeg er sikker på at både studenter og utdanningsinstitusjoner vil sette pris på at vi styrker dette arbeidet, sier Nybø til Nettavisen.

Hun sier kvaliteten på høyere utdanning er avgjørende for at studentene skal få en god utdanning og for at arbeidslivet skal få gode kandidater.

- Studenter trenger god undervisning og god oppfølging for å utvikle seg faglig. Dette er viktig for fremtidens arbeidsplasser, og dermed både for omstilling av norsk økonomi og for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn, sier Nybø til Nettavisen.

- Må bli bedre

Dagens nivå er ikke tilfredsstillende:

- Kvaliteten i norsk høyere utdanning er god, men må bli enda bedre. Gjennom den nasjonale arenaen vil det lyses ut prosjektmidler som gir gode fagfolk rom til å forbedre, utvikle og spre kunnskap om blant annet nye læringsformer og digitale verktøy.

Nybø mener det er rom for forbedringer når det gjelder forelesninger:

- Vi vet at forelesninger er den mest benyttede undervisningsformen, og det er et stort potensiale for en mer innovativ undervisning hvor blant annet teknologi i større grad blir tatt i bruk. Det må spres kunnskap om andre måter å organisere god undervisning på.

DIKU

Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning skal forvaltes av DIKU – direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

Arenaen skal lyse ut midler til prosjekter og ordninger som skal bidra til at studentene lærer mer og bedre. Her inngår midler til digitalisering, til aktive undervisnings- og læringsformer, og støtte til flere sentre for fremragende utdanning. Dette er miljøer som allerede kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen.

