Budsjettstrid kan lamme USAs statsapparat

Hundretusener av byråkrater i USA kan bli sendt hjem fra jobb dersom Kongressen ikke blir enige om en plan for budsjettet innen midnatt fredag.

Den amerikanske regjeringen vil slippe opp for penger hvis ikke Kongressen godkjenner 2018-budsjettet eller blir enig om et vedtak som sikrer finansiering av statens oppgaver i en kortere periode.

Det vil innebære at statlig ansatte over hele landet blir sendt hjem fra jobb. Militæret og andre etater med svært viktige funksjoner vil etter alt å dømme fortsette selv om andre deler av statsapparatet stenger.

Torsdag vedtok Representantenes hus et forslag som innebærer at finansieringen fortsetter fram til 16. februar. Slik vil de få mer tid til å forhandle fram årets statsbudsjett. Forslaget må imidlertid fortsatt gjennom Senatet, hvor det er ventet at det vil møte langt mer motstand. Senatorene debatterte saken torsdag, men behandlingen ble utsatt til fredag. Flere demokrater har lovet at de kommer til å stoppe forslaget.

Hvis det kortsiktige forslaget går gjennom, vil det være fjerde gang på like mange måneder at Kongressen har forlenget finansieringen av staten i en kortere periode.

President Donald Trump forsøkte torsdag morgen å legge press på politikerne med en rekke Twitter-meldinger.

– Stans i offentlig sektor vil være helt ødeleggende for militæret, noe Demokratene bryr seg veldig lite om, skrev han blant annet.

House of Representatives needs to pass Government Funding Bill tonight. So important for our country - our Military needs it!