Burger King gjør narr av McDonald's

Burger King gjør narr av konkurrenten i ny video og reklamekampanje.

Patentmyndighetene i EU bestemte for kort tid siden at McDonald's ikke lenger har varemerkebeskyttelse for «Big Mac» og «Mc» i EU. Det bestemte konkurrenten Burger King å gjøre et stort nummer av.

I Stockholm kan kunder i en kort tidsperiode bestille mat som på en eller annen måte inneholder ordet «Big Mac», noe burgergiganten valgte å reklamere for i en video.

Tapte søksmål

Nylig tapte McDonalds søksmålet mot den irske hamburgerkjeden Supermac`s om bruk av navnet Bic Mac. Det innebærer at også andre nå kan bruke navnet Bic Mac i Europa. Dette skal også være bakgrunnen for Burger Kings hamburgerstunt.

- McDonald's mistet akkurat varemerket for «Big Mac» fordi de saksøkte et mye mindre selskap. Det er for morsomt til at vi kan holde oss unna, sier CEO for Burger King Sverige, Iwo Zakowski i en pressemelding.

I videoen kan man se kunder bestille produkter som «Big Mac-ish, men flammegrillet selvfølgelig» og «Hamburgeren Big Mac skulle ønske den var».

Hamburgerkrigen

I snart 65 år har de to hamburgerkjeden rivalisert om hvem som serverer den beste hamburgeren. Burger King har som kjent Whopperen og McDonalds har Bic Mac. Den nye produktlanseringen vil gå under navnet Not Big Mac, og vil være tilgjengelig i en begrenset periode. I realiteten har hamburgerkjeden bare omdøpt egne hamburgere. På menyen står blant annet “Big Mac-ish but flame-grilled of course” og “Like a Big Mac but actually big”.

Lattermild konkurrent

Digital manager Kathrine Moe i McDonalds tar det tilsynelatende med humor.

–Jeg har ingen lynrask kommentar, ler hun.

Så er spørsmålet om ikke McDonalds neste skritt blir lansering av hamburgeren Not Lovin` it.