Bygger villa på 1200 kvm: Kjøpte eiendommer for 119 millioner

Gründer Odd Johnny Winge har kjøpt tre eiendommer ved sjøen på Bygdøy for å gjøre plass til en kjempevilla.

42 år gamle Odd Johnny Winge tjente rundt en milliard kroner da han og medeierne solgte videokonferanse-selskapet Acano til Cisco i 2015.

Nå har han kjøpt sin tredje bolig med den luksuriøse adressen P.T. Mallings vei på Bygdøy, og har fått tegnet en villa på totalt 1200 kvadratmeter.

DN omtalte først saken. Nettavisen har innhentet informasjon og tegninger fra Oslo kommune. Du kan se tegninger av bygget nederst i saken.

Her skal ha bygge en todelt villa på totalt 975 kvadratmeter, med et boligareal på 527 kvadratmeter. Villaen vil bli bygget i etasjer slik at den går med terrenget. Delene blir holdt sammen av en tynnere del. Mellom de to delene vil det også bli et større uteområde beskyttet mot innsyn. Hoveddelen av villaen vil ligge nederst mot fjorden.

De to første boligene Winge kjøpte, lå tilbaketrukket fra veien og noen naboer lurte på hvor innkjørselen til den store eiendommen skulle være. Det siste boligkjøpet gir Winge fri innkjørsel fra P.T. Mallings vei. På denne eiendommen skal det oppføres en egen villa på totalt 315 kvadratmeter med et boligareal på 224 kvadratmeter.

Winge startet oppkjøpet i 2016 med en villa med strandtomt og dypvannsbrygge til 69 millioner kroner. Året etter kjøpte han nabohuset for 30 millioner og i 2018 kjøpte han enda et hus for 20 millioner.

Alle boligene ligger ned mot sjøen, har sjøutsikt og skal rives for å gjøre plass til Winges kjempevilla på 1200 kvadratmeter, samt en mindre villa i tilknytning til supervillaen.

Tegningene er hentet fra dokumentene sendt Oslo kommune i forbindelse med byggesøknader.

BYGGES I ETASJER: Odd Johnny Winges kjempevilla blir bygget i etasjer slik at den faller med terrenget.

SETT FRA KORTSIDENE: Til venstre ser du hvordan villaen vil se ut fra sjøsiden. Til høyre ser du hvordan boligen vil se ut fra den siden som vender mot «landsiden».

OVENFRA: Tegningen viser villaen ovenfra. Her ser du hvordan de to hoveddelene ligger rundt et større beskyttet uteområde.

TILLEGGSBYGG: Her ser du kjempevillaen inkludert tilleggsbygningen (til venstre) der det blant annet er tegnet inn garasje i kjelleren på boligen.

I kartet nedenfor adressen der villaen skal bygges avmerket. Kartet er interaktivt slik at du kan orientere deg.

