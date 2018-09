Byrådet bryter samarbeidet med to private Oslo-sykehjem

Eldrebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) og kommunen tar over driften av det ene sykehjemmet.

På et allmøte onsdag ettermiddag ble de ansatte ved Ammerudlunden sykehjem på Grorud i Oslo informert om at Oslo kommune ikke vil forlenge avtalen med det privatdrevne sykehjemmet.

Unicare omsorg har driftet sykehjemmet de siste seks årene, men kontrakten går ut i april neste år. Kommunen kunne forlenget kontrakten med to år, men har altså valgt å ikke gjøre det.

- Dette gjør vi for å kunne imøtekomme bystyrets vedtak om at 25 prosent av byens sykehjem skal være ideelt drevet innen 2025, sier eldrebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) til Nettavisen.

SIER NEI: Eldrebyråd Tone Tellevik Dahl forlenger ikke kontrakten med to private sykehjem i Oslo.



- Hvorfor kunne ikke Unicare få fortsette?

- Hovedgrunnen er bystyrets ønske, og da må vi gjøre en vurdering hver gang det er en mulighet i forbindelse med kontraktene. Og vi har benyttet anledningen nå siden kontrakten med Ammerudlunden går ut, sier Tellevik Dahl.

Les også: På dette sykehjemmet har de eldre egen kino og bar

Også Uranienborghjemmet



Samtidig får ikke Aleris Omsorg forlenget kontrakten de har for drift av Uranienborghjemmet, som de har drevet i seks år.

OVERTAR SELV: Kommunen overtar Uranienborghjemmet sykehjem, som er blitt drevet av Aleris Omsorg de siste seks årene.

- Der velger vi å ta tilbake driften selv, nettopp for å øke den kommunale kapasiteten. Det ble også varslet i dag, sier Tellevik Dahl, og påpeker:

- Det er ingen plasser som legges ned ved sykehjemmene, og ingen trenger å flytte, men vi velger ulike løsninger på drift.

Les også: Mens eldre uten bad i Oslo tvangsflyttes, kan eldre andre steder bli boende

Unicare: - Sterkt beklagelig



Unicare Omsorg beklager overfor beboere og ansatte at de ikke får fortsette å drive Ammerudlunden sykehjem.



BEKLAGELIG: Janne Sonerud, direktør Unicare Omsorg, synes det er beklagelig at byrådet ikke forlenger kontrakten med dem på Ammerudlunden sykehjem.

- Vi beklager sterkt at Oslo kommune velger å avslutte kontrakten på Ammerudlunden sykehjem. Vi har over tid økt kvaliteten betraktelig på dette sykehjemmet og våre undersøkelser viser at både beboere og pårørende er svært fornøyd med tjenestene våre på dette sykehjemmet. Våre medarbeiderundersøkelser viser også at det god trivsel blant de ansatte, sier Unicare-direktør Janne Sonerud til Nettavisen.

- Vi beklager den utrygghet dette skaper for beboere, pårørende og ansatte. En helt fersk pårørendeundersøkelse viser at vi scorer topp på både trivsel, kvalitet, miljø og respektfullhet i tjenesten, fortsetter hun.



Les også: Tvangsflyttet 60 eldre ut av St. Halvardshjemmet - nå bor det romfolk der

Manglerudhjemmet får fortsette

Det ble også gjennomført allmøte for de ansatte ved sykehjemmet Manglerudhjemmet onsdag, som også driftes av Unicare omsorg.

Kontrakten der går ut i juni neste år, men blir nå forlenget med to år.

- Hovedgrunnen til dette er at sykehjemmet er definert av bystyret som utgående kapasitet. Det må uansett totalrehabiliteres i løpet av noen år, og da synes vi det er greit at Unicare kan få drive hele kontraktperioden, slik at vi skaper ro både for beboere og ansatte, sier Tellevik Dahl.

FÅR FORTSETTE: Unicare omsorg får drive Manglerudhjemmet videre.

På sykehjemmet har beboerne i dag blant annet en egen restaurant, pub og butikk - og en rekke daglige aktiviteter.

- Flyttes i 2021



Eldrebyråden lover samtidig at alle beboerne ved Manglerudhjemmet skal få flytte samlet i 2021.

- Vi kan love dem at det reserveres plass for dem alle samlet på det nye Dronning Ingrids hage på Lille Tøyen. Da vil både medarbeidere og beboere få mulighet til å få flytte samlet inn på et flunkende nytt sykehjem, sier Tellevik Dahl.

Mest sett siste uken