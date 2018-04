Byrådet i Oslo vil ta Frogners «hemmelig hage» fra Erik Bøhler

Byrådet i Oslo kommune har vedtatt å ekspropriere en tomt på Frogner for å lage park.

Det er Dagsavisen som skriver om Erik Bøhlers strid med Oslo kommune om en gammel hage i Gyldenløves gate. Dette har lenge vært en hemmelig hage» på Frogner, ifølge miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg, skriver Estate Nyheter.

Bøhlers selskap Scandinavian Development vil bygge boliger på deler av tomten, men kommunen har sagt nei. Tomten er regulert som friområde. Nå vil byrådet i stedet at Bøhlers hage blir gjort om til en park. Etter å ha forhandlet om en kjøpesum uten å bli enige, vil kommunen nå ekspropriere tomten.

– Det vi har vedtatt nå er at vi skal ekspropriere den for å kunne gjøre et nytt grøntområde for allmennheten, sier Nguyen Berg til Dagsavisen, ifølge Estate Nyheter.

Det setter ikke dagens eier pris på. Bøhler krevde opprinnelig 60 millioner kroner for tomten av kommunen, og fikk ifølge Dagsavisen et motbud på 60 000 kroner.

– De ga jo bare et tulletilbud, fordi kommunen mener de rettslig bare kan ta den, sier Bøhler til Dagsavisen.

Nå er Bøhler klar for å ta saken til retten.

