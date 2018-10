Canada slutter seg til handelsavtale med USA og Mexico

Etter over ett år med forhandlinger er det nå klart at Canada slutter seg til den nye NAFTA-avtalen med USA og Mexico, melder canadiske medier.

Blant andre CBC News får opplyst av kilder at en avtale mellom landene er i boks.

Canadas statsminister Justin Trudeau kalte regjeringen inn til hastemøte om NAFTA-avtalen sent søndag. Ikke lenge etter at hastemøtet ble kjent, kom meldingen om at Canada slutter seg til avtalen.

Avtalen skal signeres innen 60 dager og skal tre i kraft fra 2019, skriver Washington Post.

USAs president Donald Trump varslet allerede i valgkampen at han ønsket å trekke USA ut av NAFTA med mindre Canada og Mexico gikk med på å reforhandle avtalen. Siden august 2017 har forhandlingene pågått, og i slutten av august i år ble USA og Mexico enige. Canada måtte ta en beslutning om avtalen innen mandag morgen norsk tid.

Fakta om NAFTA-avtalen

* North American Free Trade Agreement (NAFTA) er en frihandelsavtale mellom USA, Mexico og Canada, som trådte i kraft 1. januar 1994. Frihandelssonen har en samlet befolkning på rundt 500 millioner.

* Frihandelsavtalen fastsetter regler for handel og investeringer mellom de tre landene. Etter at den trådte i kraft, har de tre landene fjernet de fleste tollavgifter og handelshindringer.

* Donald Trump varslet allerede i valgkampen i 2016 at han ville trekke USA ut av NAFTA med mindre Canada og Mexico gikk med på å reforhandle avtalen, som han omtalte som «tidenes dårligste».

* Canada og Mexico gikk med på reforhandlinger, og den første samtalerunden startet i august 2017.

* 1. mars 2018 kunngjorde Trump at USA innfører toll på import av stål (25 prosent) og aluminium (10 prosent).

* 8. mars lovte Trump at Canada og Mexico, sammen med EU, skulle få et midlertidig unntak fra tollen.

* 31. mars opphevet Trump unntaket, med virkning fra 1. juni. Canada og Mexico svarte med å innføre toll på en rekke amerikanske varer.

* 27. august sa Trump at USA og Mexico var blitt enige om en avtale som skal erstatte NAFTA-avtalen. Trumps regjering understreket at det er en prinsippavtale. Begge landene håpet Canada ville slutte seg til.

* 30. september sluttet Canada seg til avtalen med USA og Mexico.

Mest sett siste uken