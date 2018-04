Chess legges ned - Telia overtar

- Dette er trist, sier gründer og tidligere Chess-eier Idar Vollvik.

OSLO (Nettavisen): Telia eier allerede Chess. Nå tar de skrittet fullt ut og slår merkevarene sammen.

- Dette er trist. Det er spesielt leit for de ansatte som har vært med på å bygge opp selskapet. Mange av dem har vært der i 10-15 år, sier Idar Vollvik til Nettavisen. Han er mannen som bygget opp Chess og gjorde det kjent for nordmenn.

- Jeg skjønte vel allerede hva som skjedde da de la ned hovedkontoret i Bergen, fortsetter han.

Vollvik kjøpte mobilselskapet Chess i 2001 og gjorde det kjent for nordmenn flest. I 2005 solgte han selskapet til Telia Sonera for 2,4 milliarder kroner. Selv fikk han en gevinst på rundt en milliard kroner.

- Lojaliteten vil forsvinne

– Hva betyr dette for kundene?

- Mange kunder har vært stolt over å være Chess-kunder, og har vært det i mange år. Noe av den lojaliteten vil forsvinne. Hvor stor betydning det har er vanskelig for meg å si noe om, sier han.

«Sammenslåingen markerer slutten på et norsk mobileventyr, og videreføring av satsingen på et annet», heter det i en pressemelding fra Telia Norge.

- Styrker vår konkurransekraft

- Når vi nå slår sammen merkevarene forenkler vi og gjør det bedre for kundene samtidig som vi styrker vår konkurransekraft i det norske markedet. Det vil komme alle våre mobilkunder til gode. Vi kan love Chess-kundene en ekstra hyggelig velkomsthilsen samt at vi skal gjøre alt vi kan for at de skal trives hos Telia, sier Kjersti Jamne, leder for privatmarkedet i Telia Norge.

Telia og Chess har i lengre tid vært en sammenslått organisasjon etter flyttingen av funksjoner fra Bergen til Oslo og Trondheim i 2017.

- Beholder pris og abonnement

Kommunikasjonsrådgiver Kristian Fredheim i Telia sier at for kundene skal ikke dette ha noe å si.

- De bevarer sin pris og sitt abonnement, men det vil hete Telia, ikke Chess, lenger. De som har abonnementet Chess King 4G, vil få abonnementet Telia King 4G. Ved siden av det får de tilgang til endel fordeler som Telia-kunder har hatt, men ikke Chess-kunder, som Data Boost og Svitsj, sier han til Nettavisen.

- Kan disse kundene regne med å beholde samme abonnement også på lengre sikt?

- Vi har ikke planlagt noen endringer. Per nå får de beholde abonnement med samme datamengde og pris som før, samt at de får en velkomstgave, sier Fredheim.

Denne gaven vil være at alle Chess-abonnenter får 15 gigabyte data gratis. Alle med Chess kontantkort får dessuten dobbel data ved påfyll.

Telia og Chess har i lengre tid vært en sammenslått organisasjon etter flyttingen av funksjoner fra Bergen til Oslo og Trondheim i 2017, og Fredheim sier at de ansatte i Chess dermed ikke vil bli påvirket av dette.

- Det eneste som skjer er at de som nå jobber med Chess nå, vil jobbe med Telia i stedet, sier han.

