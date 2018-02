Citigroup refunderer 2,6 milliarder kroner til kunder

Citigroup beklager for å ha trukket 1,75 millioner kundekontoer for store beløp.

NEW YORK (Nettavisen): Amerikanske Citigroup melder fredag at 1,75 millioner kundekontoer vil få refundert det som ble trukket for mye av deres årlige rentebeløp.

I gjennomsnitt skal det være snakk om rundt 1500 kroner per konto, inkludert renter.

- Vi beklager oppriktig overfor våre kunder og gjør alt vi kan for å refundere dette så raskt som mulig, sier kommunikasjonssjef Liz Fogarty hos Citi til CNNMoney.

I henhold til en amerikansk lov fra 2009 må alle som utsteder kredittkort gjennomgå kontoene annethvert år for å sjekke om disse kontoene kvalifiserer for en rentesenking. Hvis man betaler for sent to ganger, kan banken heve renten, men dersom du har betalt i tide i seks måneder på rad, skal renten senkes igjen.

Mange av Citi-kontoene fikk ikke denne reduksjonen.

- Selv om vi mener at våre rutiner var solide, viser en intern gjennomgang potensielle feil i rutinene som handler om evalueringen av rentesatsen for noen kredittkortkontoer, forteller Fogarty.

Hun anslår at 90 prosent av rentesenkingene som kundene hadde krav på, ble levert, slik at dette problemet rammer rundt ti prosent av kontoene.

