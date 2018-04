Coca-Cola lanserer ny økologisk serie i Norge

Kommer i butikkene fra 1. mai.

I mars omtalte Nettavisen Coca-Colas nye alkoholholdigedrikk som selskapet lanserte i Japan, som skal ta opp konkurransen med rusbruser i landet i kategorien «Chu-Hi».

Og selv om vi nok må vente lenge på Coca-Cola-alkohol her i landet, lanserer selskapet en helt ny merkevare i starten av mai.

Da kommer nemlig merkevaren Honest ut i norske butikker. Det er en helt ny økologisk linje med drikkevarer som består av økologiske kaffebønner, iskaffe og iste.

Bringebær- og basilikumsmak

I tillegg lanserer Coca-Cola den plantebaserte drikken Adez i Norge. Coca-Colas leder i Norge, Karen Huffman, sier dette er et signal om retningen som selskapet nå tar.

- Dette er produkter som ikke alle forbinder med Coca-Cola?

- Det er helt riktig. Vi tar nå steget over i helt andre kategorier enn det folk normalt kanskje forbinder med Coca-Cola. Vi er mest kjent for god smak, og i tillegg til at dette er økologiske produkter er det smaken som vil skille oss fra andre varianter, sier Huffman til Nettavisen.

PLANTEBASERT: Også den plantebaserte drikken Adez kommer i norske butikker i starten av mai.

De nye iste-produktene kommer i to varianter: En med bringebær- og basilikumsmak, og en med fersken- og rosmarinsmak.

Flere iskaffevarianter

Iskaffevarianten kommer i en mocca-, en cappucino- og en lattevariant, mens selskapet også vil tilby kaffe- og espressobønner.

- Det som betyr noe for oss er at vi skal tilby flere valgmuligheter til forbrukerne, med drikke til alle anledninger. Fra morgen til kveld skal forbrukerne kunne finne varer etter sine behov, sier Huffman.

Lanserte iste tidligere i år

Tidligere i år lanserte Coca-Cola en annen iste-variant, Fuze Tea.

- Slår ikke en ny istevariant beina under Fuze Tea?

- Nei, for det er et annet konsept. Dette er et økologisk konsept, mens Fuze Tea er en blanding av ren te og spennende fruktjuice-smaker.

Honest ble først etablert av Yale-professoren Bale Nalebuff og hans student, Seth Goldman, for 20 år siden. Produktene har vært i salg i USA siden 2011, men Norge er et av de første europeiske landene der merkevaren nå kommer ut i salg.

