Coop advarer mot sms-svindel

Har du mottatt en sms om at du har vunnet store premier fra Coop? Ikke trykk på lenken.

«Coop gratulere de lykkelige kundene som får store premier denne uke. Er du en av de? Trykk og finn ut», står det i sms-en en av Nettavisens journalister mottok onsdag, etterfulgt av en lenke. Hun er ikke den eneste som har fått meldingen, men den kommer ikke fra Coop, som nå advarer.

- Dette er et svindelforsøk og ikke sendt fra Coop, sier Harald Kristiansen i Coop til Nettavisen.

På svindel-topp

Han forteller at de mottar svært mange henvendelser om slike svindelforsk nå. Denne formen for E-post- og sms-svindel er ikke uvanlig. I vinter opplevde Kiwi å få mye henvendelser om det samme, og i desember i fjor advarte Ikea og Coop om svindel-mail der mottakerne ble lovet 10 000 kroner.

- Vi har hatt ganske stor pågang. De aller fleste går jo til kundesenteret men bare jeg har svart på fem-seks henvendelser om dette i dag, sier Kristiansen.

- Alle store merkevarer opplever slik svindel i ny og ne, og nå er vi på topp igjen. Da er det spesielt denne typen sms-svindel det er mye av, sier han.

Få lar seg lure

Heldigvis, sier han, er de fleste godt kjent med denne typen svindel i dag, og selv har han ikke hørt at de har fått inn henvendelser fra personer som har latt seg lure, men han oppfordrer folk til å være obs.

- Heldigvis har det blitt så mye kunnskap om slik type svindel, at varsellampene ringer fort hos de aller fleste, men likevel er slike meldinger med å svekke tilliten til informasjonen vi sender ut, sier han.

- Coop er eid av kundene og er helt avhengig av deres tillit i kommunikasjonen rundt medlemsfordeler. Vi kommuniserer mest via vår medlemsapp og via mail, men kun til de som har gitt samtykke til dette. Vi har derfor tre tips om hva du skal se etter for å avsløre om det er svindelforsøk.

Coop har laget en tretrinns sjekkliste som kan hjelpe oss med å unngå svindel. Se etter følgende:

Om avsenders e-postadresse kommer ikke fra firmaet som de hevder er avsender. Ofte kommer e-posten fra merkelige mailadresser.



Om E-posten inneholder rettskrivningsfeil. Ofte inneholder spammeldingen skrivefeil eller merkelige ord og formuleringer som kan tyde på at det er brukt Google Translate.



Virker tilbudet for godt til å være sant – er det ofte det. De fleste spam-meldinger vi ser går på gratis gavekort eller at man har vunnet en konkurranse man aldri har deltatt i.





