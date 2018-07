Coop deler ut gratis handlenett - og gir deg penger hvis du bruker dem

Skal få kundene til å vrake plastposen.

– Sannsynligvis ligger det flere tusen nokså ubrukte handlenett i skuffer og skap rundt om i landet, sier miljøsjef i Coop Knut Lutnæs til Nettavisen.

Neste måned vil dagligvarekonsernet dele ut gratis handlenett til alle medlemmene sine. Til sammen har Coop 1,6 millioner medlemmer i Norge.

Mindre plast

Coop håper at minst 700.000 av disse henter et handlenett i en av butikkene i Coops kjeder Extra, Obs, Coop Mega og Coop Prix, Coop Marked og Matkroken.

– Vi ønsker å gjøre det enklere å bruke mindre plast, sier Lutnæs.

BLIR DELT UT: Coops nye bærenett.

Men slike handlenett er bare miljøvennlige hvis de brukes igjen og igjen.

For å sikre at de også blir brukt, innfører Coop en gjenbruksbonus på handlenettene på en krone for hver gang de bruker de.

– Vi vil motivere folk til å bruke nettene. Det gjør vi ved å sikre at handlenettet ikke ser ut som en ren reklameplakat, men får litt sprekere design, samt ved å gi gjenbruksbonus, fortsetter Coops kommunikasjonssjef Harald Kristiansen til Nettavisen.

NY POSE: Extras handlenett.

Handlenettene er laget av plast utvunnet av sukkerrør, det mest miljøvennlige alternativet på markedet i dag, ifølge Lutnæs.

– Handlenettene kan brukes mange hundre ganger og gjenvinnes som vanlig plast når de er utslitt, sier miljøsjefen.

Applauderer

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, applauderer Coops tiltak.

– Jeg synes det høres ut som en god idé. Vi vet at flerbruksnett må brukes mange ganger for du skal veie opp for den ekstra miljøbelastningen ved å lage dem, En bonusordning for bruk synes jeg derfor høres veldig fint ut, sier hun til Nettavisen.

Lundberg tror Coop vil få drahjelp fra en økende bevissthet i befolkningen om behovet for å kutte i plastforbruket.

– De siste månedene ser vi at holdningen i folket er i ferd med å endre seg. Folk er mye mer bevisst betydningen av å få redusert marin forsøpling. Jeg tror folk vil det gjøre det de kan for å redusere sitt plastforbruk, sier Lundberg.

Coop vil i første rekke tilby bonusen i to måneder, august og september. Hvis folk benytter seg av den, vil den bli gjort permanent.

– Hvis det er slik at folk ikke bruker handlenettene, vil det heller ikke gi noen miljøeffekt. Vi må finne løsninger som folk bruker ellers gjør de det bare verre, sier Kristiansen og fortsetter:

– Jeg er veldig glad for at Coop kommer på banen med dette.

Flere nyvinninger

Alle de tre store dagligvarekjedene i Norge kom med nyvinninger knyttet til posene de tilbyr kundene. Både Kiwi og Coop-kjedene innførte papirposer fra 1. mai, og Kiwi har også planer om å kutte plasten i frukt- og grøntavdelingen med 200 tonn innen 2020.

Rema 1000 lanserte på sin en helt ny bærepose av 80 prosent gjenvunnet plast tidligere i år og la frem plan å kutte 304 tonn plast.

– Vi ser at flere av kjedene lanserer tiltak for å få ned plastforbruket. Dette handler ikke bare om poser, men også å kutte ned emballasje alle steder hvor det er nødvendig, sier Lundberg i Naturvernforbundet.

Kristiansen sier at Coop allerede har fått redusert forbruket av plastposer i sine butikker med fire prosent.

– Det er ikke ubetydelig. Vi ser videre at omsetningen av papirposer er tredoblet sammenlignet med 2017. Når det gjelder papirposene har disse volumet virkelig økt de siste ukene, etter at vi lanserte ny papirpose i Extra 1. mai, sier han.

