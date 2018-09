Coop innfører permanent gjenbruksbonus på alle handlenett

I stedet for å betale en krone for en bærepose, vil Coop gi deg en krone hver gang du handler med handlenett.

- Vi har fått veldig bra respons, så nå gjør vi gjenbruksbonusen permanent, sier miljøsjef i Coop, Knut Lutnæs, til Nettavisen.

Coop delte i en forrige måned ut et kupong med et nytt, gratis handlenett til alle Coop-medlemmer. Samtidig innførte matkonsernet en midlertidig gjenbruksbonus på en krone hver gang du brukte nettet. Målet var å sørge for at handlenettet ikke blir liggende hjemme, men ble brukt i stedet for plastposer.

Færre plastposer

Ordningen har vært en stor suksess. 450.000 medlemmer har skaffet seg handlenettet og gjenbruksbonusen er til nå blitt registrert 375.000 ganger.

- Målet med gjenbruksbonusen er å gi et alternativ til plastposen. Det skjer og det er morsomt. Vi har truffet bra med dette, sier Lutnæs.

Han sier at samtidig har antallet solgte plastposer falt kraftig.

- Så langt i september har vi en sju prosents nedgang i solgte plastposer. Det utgjør en halv million plastposer, sier Lutnæs, som understreker at satsingen ikke akkurat er gratis for Coop.

- Det koster penger, men det er en kostnad vi er villig til å ta, hvis vi skal hjelpe kundene med å redusere plastforbruket. Vi har forpliktet oss til å redusere 20 prosent reduksjon i bruk av plastposer, og vi er godt på vei dit nå, sier Lutnæs.

Storsatsinger

Alle de tre store dagligvarekjedene i Norge kom med nyvinninger knyttet til posene de tilbyr kundene. Både Kiwi og Coop-kjedene innførte papirposer fra 1. mai, og Kiwi har også planer om å kutte plasten i frukt- og grøntavdelingen med 200 tonn innen 2020.

Rema 1000 lanserte på sin en helt ny bærepose av 80 prosent gjenvunnet plast tidligere i år og la frem plan å kutte 304 tonn plast.

– Vi ser at flere av kjedene lanserer tiltak for å få ned plastforbruket. Dette handler ikke bare om poser, men også å kutte ned emballasje alle steder hvor det er nødvendig, uttalte Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, tidligere i år til Nettavisen.

